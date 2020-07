Párhuzamosan több utcában is aszfaltoznak, javítanak Székelyudvarhelyen

A júniusi esőzések felülírták a betervezett útjavítási munkálatokat Székelyudvarhelyen, ám az elmúlt két hétben a kivitelező behozta a lemaradást: több utca is új burkolatot kapott, de a munkálatok a város több pontján továbbra is zajlanak.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A Varga Katalin utcában a gázvezeték cseréjét, illetve a gázszivárgások miatt összevissza foltozott burkolatra aszfaltszőnyeg került. Itt a szakcég az aknatetőket is megemelte, illetve cserélte, ahol kellett

A városvezetés hétfőn adta hírül, hogy befejeződött a József Attila utca javítása is. A hosszabb munkálat részeként tavasszal az alsó, kockaköves szakaszon újrarakták a köveket, ezt követően pedig az utca felső része teljesen új arculatot kapott: a Kút utcához hasonlóan aszfalt és kockakő ötvözésével újult meg ez az utca a tavalyi gázvezetékcsere után.

Az elmúlt időszakban a Budvár utcában dolgozott a kivitelező, ott a múlt héten befejeződött az új burkolat kialakítása. Itt az aszfaltréteg alá geotextil is került. Pénteken aszfaltozták a Borsairét utcát, és javítást végeztek a Sósfürdő utcában is.

Nem áll le a munka

A város más pontjain azonban továbbra is zajlanak a munkálatok: a Gábor Áron utca felső, a Móricz Zsigmond utca és a Függetlenség sugárút közti szakaszán, majd a Szentimre utcában javítás folyik (ez utóbbi utcában egyébként az útfelület mellett a járdákat is leaszfaltozzák), illetve dolgoznak a Csalóka utcában is.

A Delgaz Grid nagyberuházása is zajlik, a gázvezeték-cserét követően a Malom utcában, a Rózsa utcában, az Orbán Balázs utca egy részén zajlik a felásott nyomvonalon a burkolat helyreállítása.