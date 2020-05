Parajdi turizmus: amikor a létfenntartás is jó eredmény

A turizmus teljes leállása miatt már most több millió lejes bevételkieséssel számolnak Parajdon, ahol a lakosság jelentős része az idegenforgalomból él. A válság dominóeffektusaként a település költségvetése is jelentősen csökken, hiszen az adóbefizetésekből származó központi pénzvisszaosztások is megcsappannak. Ráadásul a dominóhatás a turizmus majdani újraindulását is befolyásolhatja: amíg nem nyithat ki az üdülőtelepülés fő vonzerejének számító sóbánya, addig a vendéglátóhelyek sem számíthatnak kliensekre. A panziósok örülnek, ha nullába ki tudják hozni az évet.