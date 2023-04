Papírokat gyártanak, a nyáron azonban már építkeznének

A gyergyóremeteiek két, egyenként 4 millió lejes igénylést nyújtottak be a Saligny program első kiírására, utak modernizálására, amihez 2 millió lejes önrészt is vállaltak. Laczkó Albert Elemér polgármester bosszankodik is emiatt, hiszen mint közben kiderült,

A polgármester bízik abban, hogy májusban megtörténik a szerződéskötés a minisztériummal. Ez a beruházás a sürgősebb, de haladnak a másik pályázatuk, az összesen 4 kilométernyi községi út modernizálásának előkészítésével is. Az Újfalut, Tekerőpatakot és Kilyénfalvát is érintő, 5,6 millió lejes fejlesztéshez szintén megvannak a tervek, Egyed József úgy számol, hogy ősszel elindulhatnak a munkálatok. Ha ezzel elkészülnek, a község útjainak 95 százalékán aszfalt lesz, csak kisebb utcák maradnak hátra.

De ha már így alakult, ezen az úton kell tovább haladni – tette hozzá. A tervek megvannak, az építkezési engedélyhez szükségesek még a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság jóváhagyásai. A Maros folyó és az abba ömlő Güdüc patak közelsége miatt ugyanis olyan követelmények merültek fel, amelyek miatt ez lassabban halad, mint ahogy a polgármester szeretné.

A községben egyébként dolgoznak a gázhálózat-építéssel, illetve a vízbekötéseket is szeretnék megoldani az érintett, hat kilométernyi utat jelentő öt utcában, mielőtt az útépítésekre is sor kerülne, hogy később ne kelljen majd „felvágni” a frissen felújított utakat – tette hozzá a polgármester. Gyergyóremete a Saligny program újabb kiírására is igénylést nyújtott be a víz- és csatornahálózat bővítésére.

Csomafalván a két turisztikai zónához építenek jobb utakat

Két szerződés aláírására várnak Gyergyócsomafalván, a közég két turisztikai zónájához, a Veresvirág sípályához, illetve a Lokhoz vezető utak modernizálásához igényeltek támogatást a Saligny programból. Ez 3,9, illetve 15 millió lejes értékű fejlesztéseket jelent. A kivitelezési tervek és a hatóságok jóváhagyásai is elkészültek már ezekhez, és fel is töltötték a minisztériumi rendszerbe; arra várnak, hogy ott megtörténjen az ellenőrzésük.

Márton László Szilárd polgármester arra számít, hogy májusban sor kerül a szerződéskötésre, és utána kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre. A polgármester bízik abban, hogy a munkálatok idén már el is indulhatnak. Két másik igénylést is benyújtottak, amelyek a szennyvízhálózat fejlesztését és gázhálózat-építést célozzák.