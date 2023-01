Pályáztak, de önerőből is pénzt teremtettek elő az iskolák felújításához

„Huszonkét évvel ezelőtt azt tűztük ki célul, hogy arculatot váltunk Kerelőszentpálon. A lelkes csapatunk már akkor azt mondta, hogy nem hagyja a templomot és az iskolát” – mondta el az avatóünnepségen Simon István kerelőszentpáli polgármester, aki arról is beszélt, hogy

Kerelőszentpál községben az elmúlt két évben megújult 2 községközponti általános iskola, a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola, valamint a kerelői és mezőszentmargitai általános iskola is.

a templomok is megszépültek, az iskolák is „új ruhát” kaptak, a gyermekek jó körülmények között tudnak tanulni.

A polgármester szerint fontos, hogy az RMDSZ kormányon van, és segíteni tudja a magyar településeket, köztük Kerelőszentpált is. Azt is kifejtette, hogy

majdnem 15 millió lejt fordítottak az iskolákra, amelyeknek a berendezése is megújult.

„Mi közösen, próbáljuk megtalálni azt, ami a legtöbb embernek a hasznára van. Azt akarjuk elérni, hogy egyetlen ember se akarjon csak azért elmenni a szülőföldjéről, mert néhányszáz kilométerrel odébb jobb körülmények között tud jövőt építeni. Nekünk meg kell teremteni vidéken is azokat a feltételeket, hogy az itt felnövő nemzedékek itthon akarjanak maradni.

Ami Kerelőszentpálon megvalósult mind önökért van, azokért a családokért, amely itthon maradtak és itthon próbálják megteremteni a jövőjét. Nagy kihívás ez. Szülőként nekem is fontos, hogy gyermekeim egészséges és biztonságos körülmények között legyenek az iskolában és jó pedagógusaink legyenek. Kerelőszentpál községben most ezt sikerült biztosítani” – fejtette ki Kelemen Hunor, kiemelve, hogy

a nagyberuházásokat európai uniós pénzekből sikerült megvalósítani, és továbbra is pályázni kell mindenhol, hogy ezekből a pénzekből látványos fejlődés történjen.

„Integrált projekt ez, Kerelőszentpál község több településén oldja meg az oktatási épületek helyzetét, hiszen sporttermet is tudtak hozzátenni. Ilyen integrált tanügyi pályázat kevés van az országban, és ez azt is jelenti, hogy a községvezetés távlatokban is gondolkozik, tervez”