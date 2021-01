Pályázni kell a volt kerámiagyártó műhelyek felújítására, a szövöde épületére viszont bontás vár

Csíkdánfalva múltjához tartoznak a felújításra, illetve bontásra váró ingatlanok • Fotó: Veres Nándor

Oktatási célokra használnák

A község központjában, a főút mellett fekvő ingatlanokat mindenképp közösségi, elsősorban oktatási célokra szeretné használni majd az önkormányzat, a pályázatot is ilyen szándékkal nyújtják be. Szóba került egy tájház, falumúzeum kialakítása is, amely a kerámiagyártást is bemutatná.

A község 300 ezer lejért vásárolta meg a használatlan épületeket, miután 2015-ben a Csíkdánfalvi Népművészeti Szövetkezet felszámolást kért, és árverésre bocsátották ezeket.