Pályáznak a sepsiszentgyörgyi kórház három épületének hőszigetelésére

Kovászna Megye Tanácsa már első körben két pályázatot nyújt be az Országos Helyreállítási Terv kiírásaira – döntöttek a testület hétfői ülésén.

A 23 millió lejből a főépület C szárnya, a fertőző osztály, valamint a konyha épületének energetikai hatékonyságát növelik.

A poliklinika meghosszabbításaként tervezett épületben a Stroke és RMN-központ mellett neurológiai rendelőket is kialakítanak, valamint a munkálat során bővítik az E szárny műtőblokkjait is, három új műtőt alakítva ki, köztük egy hibrid műtőt is.