Pályázatokat hirdet, testvérosztályt keres az Orbán Alapítvány

Így látom én címmel hirdet rajz-, fotó- és videópályázatot iskolások számára a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány, amely a fogyatékkal élő fiatalok mindennapjaira igyekszik rávilágítani. Az általuk üzemeltetett rehabilitációs központ bemutatása közben arról is szó esett, hogy testvérosztályt keresnek a náluk tanuló, fogyatékkal élő fiataloknak.

Mozgáskoordinációval küzdőknek is segítenek a rehabilitációs központban • Fotó: Barabás Ákos

Mozgásszervi problémákkal, illetve fejlődési zavarokkal küzdő fiatalkorúaknak tartanak ingyenes fejlesztő foglalkozásokat az Orbán Alapítvány Bethlenfalván található központjában – fejtette ki hétfői sajtótájékoztatón Tóth Adél, a nappali központ vezetője. Mint mondta, az egyéni és csoportos terápiás foglalkoztatások mellett tanácsokat is adnak a gyerekek szüleinek.

HIRDETÉS

Tóth Adél arra is kitért, hogy

a fejlődési zavart számtalan tényező befolyásolhatja,

így például koraszülés, oxigénhiány, genetikus, szülés előtti vagy szerzett sérülés is. Ez azt jelenti, hogy a komolyabb problémákon túl például a gerincferdüléssel, lúdtalppal, diszlexiával, diszgráfiával, figyelemzavarral vagy éppen hiperaktivitással küzdő gyerekeknek és fiataloknak is tudnak segíteni. Egy adott betegség diagnózisától függ, hogy szinten tartani, fejleszteni vagy akár gyógyítani lehet a kezelteket. Fontos, hogy már korai stádiumban elkezdődjenek a kezelések, hiszen például egy babánál jó esetben lehet koordinálni a mozgásfejlődési rendellenességeket, ami máskülönben később akár tanulási zavarokat is okozhatna – magyarázta a szakember.

Az alapítványt mindenki úgy ismeri, hogy ide azok a gyerekek járnak, akiknek nagyon súlyos fogyatékai vannak, de nem csak azokkal foglalkozunk, akikről lemondtak a szakemberek és más intézmények

– hangsúlyozta Orbán Ágnes, az alapítvány vezetője.