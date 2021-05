Óvodai iratkozás: sajátos kritériumokat is szabhatnak az intézmények, ha túl sok a jelentkező

Május utolsó napján kezdődik az óvodai beiratkozás a kicsik számára, két héttel előtte, május 17-én pedig elkezdődik a már óvodába járó gyerekek újrairatkozása a következő tanévre. Tavaly bevezették a beiratkozási kérelem e-mailben és telefonon történő elküldésének lehetőségét – ezek idén is megmaradnak a szülők számára, de egyszer majd úgyis be kell menni aláírni.

A 3–6 évesek óvodába íratása május 31-én, hétfőn kezdődik el – derül ki az oktatási minisztérium nemrég megjelent hivatalos átiratából. A már óvodába járó gyermekeket is ismét be kell íratni a következő tanévre, amely egy kérelem kitöltéséből áll, és május 17-től lehet leadni – áll a Sorin Ion államtitkár által aláírt hivatalos közleményben.

A beiratkozással kapcsolatban a szülők faxon, e-mailben vagy telefonon is közölhetik az oktatási intézménnyel a szükséges adatokat, így minden jelentkezőt regisztrálnak a romániai oktatás integrált információs rendszerében (SIIIR). Közölhetik az adatokat online is, de egyszer úgyis be kell menni személyesen is a szülőnek az óvodába, hogy aláírja az iratkozási kérelmet. Az intézmények majd közlik az általuk kidolgozott beiratkozási ütemtervet – fejtette ki Kovács Júlia, a Maros megyei magyar óvodákért felelős szaktanfelügyelő. A visszairatkozási szakasz befejezése után a megüresedett helyek betöltése általában a korcsoportok csökkenő sorrendjében történik, azaz

elsőbbséget élveznek a nagycsoportosok, középső csoportosok és végül a kiscsoportosok.

Ha a beiratkozásra benyújtott kérelmek száma meghaladja az oktatási intézményben rendelkezésre álló szabad helyek számát, általános és sajátos kiválasztási kritériumokat alkalmaznak. Általános kiválasztási kritériumnak számít, ha a gyerek mindkét szülője meghalt vagy gyermekotthonból, nevelőszülőknél, családi elhelyezésből származó gyermekről van szó, továbbá ha a gyermek az egyik szülőjét vesztette el, vagy az érintett oktatási intézményben a következő tanévre beiratkozott testvér is van, illetve ha fogyatékkal élő vagy beteg gyerekről van szó. Az említett kritériumokat természetesen igazolásokkal kell alátámasztani.

Amennyiben a szülőktől beérkezett jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, akkor a gyermekeket az általános kritériumok számának csökkenő sorrendjében osztják el, azaz: először azokat a gyermekeket vehetik be, akik a fenti kritériumok közül háromnak megfelelnek, majd azokat, akik a kritériumok közül kettőnek, végül azokat, akik csak egy kritériumnak felelnek meg – olvasható a hivatalos közleményben.

Ha több a jelentkező, akkor ezeket a speciális helyzeteket figyelembe kell venniük az óvodáknak, és sajátos kritériumokat kell megszabni, amelyek alapján felveszik a gyerekeket, ilyen sajátos kritérium lehet a lakhely szerinti elosztás is – mondta el Kovács Júlia szaktanfelügyelő. Hozzátette, a beiratkozás sajátos kritériumait minden egyes óvoda kidolgozza, az igazgatótanácsa, illetve a megyei tanfelügyelőség jóváhagyja május 28-ig.

Ezek a kritériumok nem lehetnek diszkriminatívak, és nem tartalmazhatják az óvodai beiratkozási folyamat menetrendjén kívül szervezett előzetes beiratkozási listák meglétét

– olvasható a minisztérium közleményében.

A magánóvodai intézményeknek az óvoda státuszára vonatkozó információkat is fel kell tüntetniük, azaz, hogy ideiglenesen engedélyezett vagy a Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) által akkreditált intézményről van-e szó – áll az oktatási minisztérium dokumentumában. Egy tavaly küldött hasonló levélben a minisztérium nem tartalmazta ezt a kötelezettséget.