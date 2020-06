Óvodai beiratkozás: a megnövekedett gyereklétszám átírhatja a szülők számításait

Hétfőtől már lehet iratkozni az óvodákba, ám az elmúlt évekhez képest idén sokkal több gyereket íratnának be, ráadásul a járványügyi intézkedések következtében jóval több hatéves maradt vissza még egy évet a nagycsoportban, amely idén ősztől a kötelező oktatás részét képezi.

A megyei tanfelügyelőségek honlapjáról lehet letölteni azt a formanyomtatványt, amelynek a kitöltésével és aláírásával írathatják be a szülők kisgyerekeiket óvodába. Míg az előző években ez egy „élő dokumentum” volt, vagyis nem volt szükség letölteni ahhoz, hogy dolgozzunk benne, idén nem így működik.

Le kell tölteni, be kell írni az adatokat, alá kell írni, majd beszkennelve vagy lefotózva el kell küldeni a választott óvodának.

Kovács Júlia, Maros megye magyar tagozatos óvodai szaktanfelügyelője azt javasolja a szülőknek, hogy telefonon is egyeztessenek a kiválasztott óvodával, illetve kérjenek egy visszaigazoló e-mailt, miután elküldték nekik a kitöltött, aláírt nyomtatványt. Személyesen is be lehet vinni a dokumentumokat, a lényeg, hogy rajta legyen a kérelmező szülő aláírása, és helyes adatok szerepeljenek benne.

Többen maradtak, többen is érkeznének

Idén ősztől az óvodai nagycsoport már a kötelező oktatás része, és várhatóan lesznek olyan óvodák Erdély-szerte, ahol a jelentkezők száma meghaladja a helyek számát. Kérdésünkre, hogy miért fordulhat ez elő idén, Kovács Júlia kifejtette, az idei speciális helyzetben sok gyerek marad az óvodában hatévesen is, ezért változik a gyereklétszám, ráadásul ez az a korcsoport, ahol nagyobb volt a születések száma, és

sokkal több gyereket szeretnének idén óvodába íratni, mint két-három évvel ezelőtt.

„Azt tanácsoltam az igazgatóknak, lévén, hogy amúgy is sok gyerekkel dolgoznak a nagyobb városokban a kolléganők, hogy idén kevesebb kiscsoportos gyereket vegyenek fel. A gond az, hogy helyszűke miatt nincs is nagyon ahová felvenni annyi gyereket.

Van olyan intézmény is, ahol 17 gyerek maradt vissza, ez majdnem egy egész kiscsoport helyét jelenti,

és nagy gondban volt az igazgató, de ott szerencsére volt terem, úgyhogy megoldódott a kérdés. Idén sokkal több gyereket szeretnének óvodába íratni, mint két-három évvel ezelőtt, de reméljük, hogy megoldjuk ezeket a gondokat is” – közölte a Székelyhonnal Kovács Júlia. Hozzátette,

több mint valószínű, hogy befolyásolta az idei speciális helyzet az óvodai visszamaradásokat, hiszen idén a szülő dönthetett, elmaradt a pszichoszomatikus felmérés.

Az óvoda természetesen visszaveszi a gyereket, ha nem iskolaérett, de kötelező is idéntől a nagycsoportos óvodásokat intézményes keretek között oktatni – mondta el a Maros megyei magyar óvodákért felelős szaktanfelügyelő.

Nem biztos, hogy van hely a kétévesek számára

Három szakaszban történik idén az iratkozás, hogy minden óvodaérett gyerek bekerülhessen valamelyik intézménybe: június 8-a és július 3-a között, majd július 20-a és augusztus 10-e között, illetve augusztus 11–31. között oldják meg a tisztázatlan eseteket – olvasható a tanügyminisztérium iratkozásokkal kapcsolatos naptárában.

Valószínűleg lesz olyan eset is, ahol helyhiány miatt a szülőnek más óvodát kell választania, mint amit elképzelt.

„A törvény nem magyarázza el konkrétan, hogy kit lehet, és kit nem lehet óvodába íratni, de ebben a helyzetben nem biztos, hogy az óvodák be tudják venni a kétéves gyereket, amikor sok az ott maradt hatéves” – tájékoztatta a Székelyhon olvasóit Kovács Júlia. Lehet, hogy a három év alattiak esetében alternatív megoldásokat kell találnia a szülőnek a gyerekfelügyeletre, amíg a kicsi betölti a három évet, hisz kevés a megyében a bölcsőde, és sokkal több a gyerek – fogalmazott a szaktanfelügyelő.