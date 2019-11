Óvodafejlesztés Baróton és Málnásfürdőn

Átadási ünnepség a málnásfürdői óvodában • Fotó: Kocsis B. János

Magyarországon és a Kárpát-medencében teljesen párhuzamosan haladnak az óvodafelújítások, a Kárpát-medencében hétszáz óvodát korszerűsítenek, és száztíz új létesítményt adnak át az óvodafejlesztési program keretében – tájékoztatott az államtitkár. A magyar kormány erdélyi stratégiai partnerei a történelmi egyházak és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, ez utóbbinak közel hatmilliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésére.

Háromszéken a megyei önkormányzat évekkel ezelőtt helyi fejlesztési programokat indított, amelynek keretéből 15–150 ezer lejes támogatást hívhatnak le a települések oktatási intézmények korszerűsítésére – ismertette Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

HIRDETÉS

„Sajnos a román államnak nincs ilyen átfogó óvodafejlesztési programja, holott száz éve Romániában adózunk, tehát infrastrukturális beruházásokért először Bukaresthez fordulnánk. Ezért is különösen értékes, szívhez is szól a magyar állam jelentős támogatása” – köszönte a hathatós magyar támogatást a tanácselnök, aki beszélt a gazdaságfejlesztési és egyéb területeken megpályázható magyarországi források fontosságáról is.

A málnásfürdői óvodába nyolc gyerek jár, az új bútorok mellett interaktív táblával, konyha- és barkácssarokkal, illetve számos egyéb fejlesztő játékkal is felszerelték az új termet. Új mellékhelyiséget építettek, rendezték az udvart és játszóteret alakítottak ki.