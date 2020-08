Övéi közé érkezett – Ágoston Ferenc bemutatta első segesvári szentmiséjét

Közösen megyünk az úton, és Istentől kapott adományainkkal gyarapítjuk egymást – vallja a plébános • Fotó: Popa Marius

Az otthonosság jó érzését tapasztalta meg a templomi közösségben: a „szentföldnek” nevezett Kis-Küküllő mentéről sokan élnek ma Segesváron, és számos ismerőssel találkozott a szentmise után. Noha csak tizennégy évet élt szülőfalujában, érzi: „enyéim közé jöttem”.

Kevés megszakítással a leghosszabb időt, 27 évet Gyulafehérváron élt: tíz évig tanult és tizenhét évig tanított. 1990 és 1992 között Würzburgban a Julius Maximilian Egyetemen pasztorálist tanult és doktorátust szerzett.

A ’90-es években különösen időszerű, de ma is aktuális témából írta disszertációját: Mit tehet a katolikus egyház azért, hogy a románok és a magyarok megbékéljenek?

Megtapasztalta, hogy sokkal könnyebb akár könyvet is írni erről a témáról, mint megvalósítani – sok az előítélet és a megrögzöttség.

Három könyv és félszáznyi tanulmány

Németországban sokat tanult: más világ, és az egyházi élet is másmilyen. De tudta, hogy honnan jön és hová tér majd vissza. Ott az emberek kicsit másabban élik meg a hitüket. Lehet, hogy ritkábban járnak templomba, de az anyagiak mellett sok időt áldoznak hitvalló cselekedetekre. Általuk tapasztalta meg, hogy milyen fontos a diakónia, azaz a szeretetszolgálat. Az egymásért, a rájuk bízottakért, keresztény testvéreikért való felelősségvállalást később kispapjainak is tanította – amint az apa és anya is felelősek a gyermekeikért, még ha minden gondjukat nem is tudják megoldani.

Az elmúlt 18 év során a Szatmári Egyházmegyében, Krasznabélteken szolgált. Előbb plébániáján jött létre a szociális-karitatív munkáért felelős csoportot, majd az egyházmegye minden plébánián működő hasonló közösségek tevékenységét koordinálta. Megtapasztalta, mennyire leleményes a szeretet.