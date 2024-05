Ötezer euró mínusz: így reagáltak az emberek a Roncsautó Plusz program megfelezett támogatására

A vártnál kisebb az érdeklődés a magánszemélyek számára meghirdetett Roncsautó Plusz (Rabla Plus) program iránt, így a fel nem használt összegeket a jogi személyeknek meghirdetett programhoz fogják átcsoportosítani – jelentette be szerdán a környezetvédelmi miniszter.

A jogi személyek ilyen körülmények között is kimerítették a keretet, de a magánszemélyek érdeklődése várakozáson alulinak bizonyult, ezért a minisztérium átcsoportosítja a fel nem használt összeget a jogi személyek által lehívható alapokhoz – írja az Agerpres hírügynökség Fechet nyilatkozatára hivatkozva. A környezetvédelmi miniszter hozzátette, ez

A miniszter emlékeztetett, hogy idén rekordösszeget, egymilliárd lejt különítettek el a Roncsautó Plusz programra, és a következő években is szeretnék fenntartani ezt a trendet. Azt is elmondta, fontolgatják, hogy a 2025–2030-as pénzügyi időszakban a környezetkímélő autók lízingelésére is találjanak támogatási formát.

Hirdetés

A Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete (APIA) a napokban közölte, hogy idén áprilisban az elektromos autók piaci részesedése elérte a 23,5 százalékot, 11,3 százlékponttal előzve meg a dízelmotoros autókat.