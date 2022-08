Öt vállalkozás uralja a háromszéki turisztikai piacot a szállásadásban és az utazásszervezésben

Édler András, a kamara elnöke szerint ezen sokat lehetne javítani, figyelembe véve a megye természeti adottságait, a kulturális örökségét, a rendezvényeket, a fociban és a kosárlabdában elért eredményeket. Megfelelő marketinggel sokkal több turistát lehetne Háromszékre vonzani, állapítja meg a kamara elnöke.

Az elemzésből kiderül, hogy a pandémia előtti 2019-es esztendőhöz viszonyítva 2020-ban volt egy visszaesés a háromszéki turizmusban, majd 2021-ben kiugrás következett a forgalom és a nyereség szempontjából is. Az ágazaton belül az utazásszervezők a forgalom szempontjából nem érték el a 2019-es év szintjét, viszont a profit esetükben is meghaladta a pandémia előtti utolsó esztendőben megvalósított nyereség mértékét. A tavalyi javuló eredményeket annak is tulajdonítják, hogy nemzetközi korlátozások bizonytalansága, a szabályok átláthatatlansága mesterségesen erősítette a belföldi turizmust.

Édler András szerint furcsa, hogy 2020-ban megnövekedett a vendéglátásban az alkalmazottak száma, holott akkor voltak a nagy lezárások. Feltételezése szerint az egyetlen elfogadható magyarázat, hogy 2020 elején, még a járvány kitörése előtt az ágazat készült a szezonra, és akiket akkor alkalmaztak, az állami támogatásokkal élve megtartottak a munkahelyükön. Az elemzés arra is rámutat, hogy