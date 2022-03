Öt oltóközpont zár be márciustól Maros megyében

Március elsejétől megszünteti tevékenységét két marosvásárhelyi oltóközpont, emellett a marosludasi, dédai és a görgényszentimrei központok tevékenységét is szüneteltetik az alacsony érdeklődés miatt. Összesen 13 oltóközpont marad megyeszerte, de azok is csökkentett programmal működnek.

A Maros Megyei Prefektusi Hivatal tájékoztatása szerint márciustól megváltozott programmal fogadják a lakosokat a megyei oltóközpontok. Kevesebb helyszínen és kisebb időintervallumban működnek majd az oltóközpontok. Az intézkedést az Egészségügyi Minisztérium döntése alapján hozták meg arra hivatkozva, hogy megcsappant a lakosság oltás iránti érdeklődése.

Öt létesítményt be is zárnak. Marosvásárhelyen a Polgármesteri Hivatal víkendtelepi vendégházában és az Ifjúsági Szálloda helyén berendezett központokat számolják fel. Két helyen oltanak továbbra is: a Shopping Cityben és a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban. Maros megyében is történnek változások: márciustól bezárják

a marosludasi, dédai és görgényszentimrei központokat, de a többiben is csökkentett programmal dolgoznak.

Van, ahol egy héten csak két napot nyitnak pár órára, vasárnap sehol sem fogadják az oltakozni vágyókat.

Szászrégenben hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken délután, 14 és 20 óra között lehet jelentkezni oltásra, Segesváron ugyanezen az órákban hétfőtől csütörtökig. Dicsőszentmártonban hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9 és 15 óra között oltanak, Radnóton hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 8 és 14 óra között. Nagysármáson két nap vannak nyitva: kedden és szombaton 8 és 14 óra között, Nyárádtőn is ugyanez a délutáni program van hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken. Marosszentgyörgyön csak két nap lehet vakcinát igényelni, kedden és csütörtökön délután. Nyárádszeredában pedig három nap van nyitva az oltóközpont: hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 14 óra között, Marosszentkirályon kedden és szerdán, valamint pénteken és szombaton, Erdőszentgyörgyön hétfőn, szerdán, szombaton, Szovátán pedig hétfőn és szombaton – mind délelőtti program 8 és 14 óra között.