Ősztől már a kibővített sepsiszentgyörgyi köztemetőben lehet temetkezni

Több mint három hektárral bővül a sepsiszentgyörgyi köztemető területe, ehhez az önkormányzat már korábban több parcellát is felvásárolt, legutóbbi ülésén pedig a városi tanács jóváhagyta az odavezető utak kialakításához szükséges területmegosztást is.

A Vár utcai köztemetőhöz csatolt területet az Otthon sétány folytatásaként újonnan kialakított utcán lehet majd megközelíteni, ez egyúttal új nevet is kapott: a Bunika utca nevét az ott területeket birtokló egykori családról kapta.

A köztemető kezelési jogát a város alárendelt intézményére, az Urban Locatorra bízta, egyúttal felkérte, hogy szerezze be a szükséges egészségügyi engedélyt. Ennek feltétele, hogy a terület be legyen kerítve, tehát ezt a munkálatot kell elvégezni a közeljövőben, majd a kerítésen belül egy zöldövezetet is ki kell alakítani (egyfajta védősávként), ezután lehet majd elkezdeni az oda kerülő építmények tervezését.