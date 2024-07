Őszig bezárják a városi uszodát, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat

Szeptember elejéig bezár a marosvásárhelyi városi uszoda, pénteken este fogadták utoljára a sportolni, kikapcsolódni vágyókat. A közeli és távolabbi tervekről Harai István igazgató beszélt a Székelyhonnak.

Marosvásárhelyen a volt építkezési vállalat igazgatójáról, Mircea Birăuról van elnevezve a városi uszoda, az ő idejében épült a 25 méteres nagymedence és a kismedence is. A létesítmény nagy népszerűségnek örvend, különösen az amatőr úszok körében, sok nyugdíjas jár rendszeresen, hetente többször úszni ide. Délután sportolók is használják a nagymedencét, amelynek vize melegebb, mint az országos bajnokságok megszervezésére is alkalmas új uszodáé. Mindenkinek van helye Harai István a városi uszoda vezetője a Székelyhonnak elmondta, hogy az év első felében átlagosan jó hónapokat zártak, stabil volt a bérletesek száma, azonkívül sokan jeggyel keresték fel az uszodát.

Fotó: Haáz Vince

Hasznosnak bizonyult az, hogy most már rugalmas időbeosztással lehet használni a medencéket, reggel hattól este tízig, egy belépő áráért (a felnőttjegy 16 lej, a gyermek- és nyugdíjasjegy 12 lej) két órát tartózkodhatnak a létesítményben a vendégek.

Az igazgató szerint sikerült megtalálni a középutat, hogy a sportolók is elférjenek a medencében, az úszótanfolyamoknak is helye legyen, de azok is jól érezzék magukat, akik kikapcsolódni mennek.

Igaz ugyan, hogy ez nem spa, de aki úszni és pihenni szeretne, az megtalálja számításait a két medencében és a szaunákban. Kisebb és nagyobb tervek Az uszodát hagyományosan bezárják a nyári időszakra, részben azért, mert az alkalmazottak kiveszik a pihenőszabadságukat, de azért is, hogy kisebb-nagyobb munkálatokat tudjanak elvégezni. Idén is így lesz, július 26-án fogadták utoljára a vendégeket, aztán szeptember elejéig zárva lesznek. A szabadságolások után

leengedik a medencékből a vizet, kitisztítják és megfelelő szerekkel kezelik azokat, de általános nagytakarítás is tartanak.

Azonkívül elvégzik a kisebb javításokat, idén nyáron szeretnék megjavítani a kazánház tetőszerkezetét, de a száraz szaunát is, és kicserélik a régi alkatrészeket a kazánokban. Előreláthatóan szeptember első napjaiban befejezik a betervezett munkálatokat és a hagyományokhoz híven

az iskolakezdéssel egyidőben újra megnyitják a nagyközönség előtt a városi uszodát.

Harai István arról is beszélt, hogy készül egy megvalósíthatósági tanulmány a Mircea Birău városi uszoda teljes körű felújításáról, hiszen szeretnék használhatóvá tenni a mozgássérült személyek számára is. Igény lenne rá, hogy tolókocsiba kényszerült személyeknek is úszófoglalkozásokat szervezzenek, erre van már példa az olimpiai méretű uszodában is.

Fotó: Haáz Vince