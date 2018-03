Ősz elején lehet majd beköltözni a csereháti szociális lakásokba

Valószínűleg ősz elején beköltözhetnek a székelyudvarhelyi Cserehát-negyedben újonnan felépült szociális lakásokba azok az igénylők, akik áprilisban kérést nyújtanak be a polgármesteri hivatalnál. Fontos tudnivaló, hogy az időközben megváltozott adatok miatt a régebbi kéréseket nem veszik figyelembe, így azoknak, akik évekkel ezelőtt adták le iratcsomójukat, jövő hónapban frissíteniük kell azt. Negyvennyolc lakás várja bérlőjét.

Áprilisban kell leadni a bérlési igényléseket az újonnan épült szociális lakásokra • Fotó: Barabás Ákos

annyit kell tenniük, hogy április 3. és 30. között kérvényt nyújtanak be a polgármesteri hivatal 6-os irodájában, és amennyiben teljesítik a feltételeket, garzon vagy kétszobás lakrész bérlőivé válnak.

Szociális lakások lévén azok kiutalásánál meghatározó a kérvényező jövedelme, ami egy háztartáson belül nem haladhatja meg az egy főre eső nettó 2434 lejt. Emellett figyelembe veszik az alsó jövedelemküszöböt is, ennek egyedülállók esetében el kell érnie a nettó 700 lejt, két személynél a havi 1000 lejt, háromtagú családnál pedig az 1300-at. Ez utóbbit azért határozták meg ennyiben, hogy a két gyereket egyedül nevelő anyuka is esélyt kapjon – tette hozzá Horváth Katalin –, míg a négytagú család összjövedelmének el kell érnie az 1600 lejt. Beköltözés után bérleti díjként a háztartáson belüli egy főre eső jövedelem tíz százalékát kell majd havonta kifizetni (a jövedelembe beleszámolódik a gyerekpénz és az ételjegy értéke is).

Nincs felső korhatár

Legutóbb 2013-ban adtak át szociális lakásokat a Cserehát-negyedben. Abban az évben 232 személy szerepelt a várólistán, közülük 51-en jutottak lakáshoz részben a lakónegyedben, részben a város más területein. A jövő hónapban beiktatandó kérések kizárólag az idén elkészült negyvennyolc csereháti lakásra szólnak, illetve arra a néhányra, amely időközben megürül a régebbi építésű szociális tömbházban – emelte ki a hivatalnok.