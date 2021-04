Összművészeti fesztivált tartanának nyáron a Gyergyói-medencében

• Fotó: Egyfeszt sajtószolgálat

a térség községei is bekapcsolódnak, megmutatják magukat és helyet adnak rendezvényeknek.

Most azért fognak össze a gyergyóiak, hogy a térséget a kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál mintájára egy kulturális és művészeti esemény helyszínévé tegyék.

itthon is jó lenne együtt mutatni meg az értékeiket.

A sajtótájékoztatón Alfalu, Szentmiklós, Csomafalva, Ditró, Újfalu, Szárhegy és Remete polgármesterei voltak jelen, és osztottak meg néhány információt arról, ami a fesztivál négy napja alatt várható, de Borszék sem marad ki a buliból. Jelentős támogató az önkormányzatok mellett a budapesti Hagyományok Háza és a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Hargita Megye Tanácsa a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti központ révén kapcsolódik be az erre a célra létrehozott Ice Flora Alapítvány által szervezett fesztivál támogatásába. Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke hangsúlyozta, az, hogy most 2021 márciusában ilyen szintű rendezvényen gondolkodnak azt is jelzi, hogy

reménykednek, hogy július végén ennek megtartása lehetséges lesz.

Nagy érdeklődésre is számíthatnak, az emberek várják már hogy végre lehetőségük legyen kikapcsolódni szabadtéri rendezvényeken. Gyergyó könnyűzenei nagyhatalommá vált az innen kiemelkedett együtteseknek köszönhetően, jó táptalaja tehát ez a vidék a zenének, kultúrának – fogalmazott.

Nagynevű fellépők, színes programkínálat, érdekes helyszínek

A program még nem végleges, számos lehetséges fellépővel még egyeztetnek, de az Egyfeszt struktúrája már kialakult, Gyergyószentmiklóson többek közt

jazz-, alternatív-, színházi- és folk udvarokon zajlanak majd a kisebb programok, a szárhegyi Lázár Kastélyban népzenei és történelmi jellegű rendezvények várhatók

(többek közt a Visegrádi palotajátékokat működtető Szent György Lovagrend tart itt bemutatókat).

Rendezvényhelyszín lesz még Gyilkostó, vagy a gyergyóújfalvi kőbánya is, a ditrói nagytemplom pedig komolyzenei koncerteknek ad majd helyet.

Elhangzott: amellett, hogy sok látogatót várnak az egész Kárpát-medencéből,

annak is nagyon örülnének, ha a helyiek ellátogatnának a szomszédos települések rendezvényeire és ezáltal jobban megismernék egymást.

Az Egyfesztbe beépül Gyilkostói Népművészeti Sokadalom, Remete és Szárhegy is erre a rendezvényre koncentrál, nem szervez külön falunapokat, de a többi helység (amelyeknek a július végi időponttól távol van a búcsús ünnepe) ettől függetlenül megszervezi a falunapjait, és nem cseréli le ez a Szent Miklós Napokat sem.

Kassay Péter hangsúlyozta, az Egyfeszt fesztivált eredetileg 2020 nyarára tervezték, de a járvány miatt az nem valósult meg. Jelenleg többféle forgatókönyv létezik arra vonatkozóan, hogy a járvány alakulásától függően miként lehet majd júliusban fesztiválokat szervezni. Most úgy terveznek, mintha 2019 nyara lenne, azaz minden kötöttség nélkül lehetne tömegrendezvényeket tartani.

Ha lesznek korlátozások vagyis csak kisebb pár száz fős események lesznek megengedettek, akkor azokat betartva, ha kell „széken ülős” koncertekkel, de mindenképpen lesz Egyfeszt.

Az eseménynek pedig egyik fontos fellépője lesz az Omega együttes is – szögezte le Kassay, annak ellenére, hogy az év elején, a zenekar két tagja is elhunyt.

Kóbor János és a többi élő tag még néhány koncertet vállalnak az Omega-formációban, ezek egyike lesz a gyergyószentmiklósi.