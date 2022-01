Összegyűjtöttük 2021 leggyakoribb neveit

Idén is összesítettük a 2021-es esztendő csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi anyakönyvi adatait, amelyekből kiderül, hogy mindhárom városban nőtt a születések száma tavalyelőtthöz képest. Míg a Dávid keresztnév népszerűsége töretlen Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is, addig Csíkszeredában a hun király neve tört az élre tavaly. A lánynevek tekintetében az Anna név továbbra is népszerű Csíkszeredában és Udvarhelyen, ám Marosvásárhely kilóg a sorból.