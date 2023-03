Összefonódni fénnyel teli sorsokkal: A.G. Weinberger és az Ineffable közös koncertje

És hogy miért tartja fontosnak, hogy ilyen módon is támogassa őket, hogy közös koncerten zenélnek együtt? Mindig nagyon jó érzés összefonódni fénnyel teli sorsokkal. Hallgatni a frisset, megérteni az újat, mederként részt venni a folyásban és ráhangolódni az új esztétikára – válaszolta. „Mindannyiunkat ez visz tovább, nem? Örömteli tanulság számomra figyelni és hallgatni zenéjüket. Ez egy állandó anyagcsere, itt minden résztvevő ajándékozottá válik.”

Mint mondta, a koncert repertoárja, zenei anyaga úgy állt össze, hogy egyszerűen csak átküldtek egymásnak néhány számot. Mert a zene egy közös nyelv, ha uralja ezt valaki, akkor egyszerű kommunikálni, együtt zenélni, „beszélgetni”. „Márpedig ezek a srácok remekül »adnak hangot« a mondanivalójuknak. Persze mindannyian más esztétikában és »tájszólásban« fejezzük ki magunkat. Éppen ettől érdekes és izgalmas az ilyenfajta közös zenecsinálás.” Hozzátette, egy ilyen együtt zenélés legfőképp öröm a zenészek számára.

A. G. Weinberger

Frontember, vokalista, producer és nemzetközi blues nagykövet, a romániai blues közösség egyik legmeghatározóbb személyisége. Országos turnéin rendszeresen telt házak várják, és kiemelkedő visszajelzést kapott az amerikai egyesült államokbeli, németországi és izraeli fesztiválszerepléseiről is. Pályafutása során színpadra lépett Al Di Meolával, John Mayallal, Chick Coreával és James „Blood” Ulmerrel. Mint az egyetlen nem amerikai fellépő az 1998-as memphisi Bluestock National Blues Convention műsorában olyan nevek mellett szerepelt, mint Leon Russell, Son Seals, Little Milton és Hubert Sumlin. Több nagysikerű rádió- és tévéműsor producere és házigazdája a román közszolgálati csatornákon. Amellett, hogy a blues és a jazz romániai népszerűsítésén fáradozott, A.G. Weinberger 21 színházi darabot zeneszerzőként is jegyez, melyeket világhírű román társulatoknak – többek között a Bulandra Színháznak és a Román Nemzeti Színháznak – készített.

„Gitáros vagyok, aki zsidónak született, magyarul nőtt fel, románul élt, és angolul dolgozik, szeret és remél. Számos kultúra örökségének vagyok a hordozója, amely a zenémre is kihat” – nyilatkozta korábban a Krónikának.

Az Ineffalbe zenekar tagjai: Regián Réka-Kata (fuvola, ének), Zsigmond Pál (billentyűk), Szereceán Tihamér (basszusgitár, szinti basszus), Szereceán Osszián (dobok).