Összefogtak a nyárádszeredaiak, a Molnár család nem marad hajlék nélkül 

Példaértékű összefogás Nyárádszeredában • Fotó: Rab Zoltán

Molnár Imola a tűz keletkezéséről is beszámolt, ahogy mondta „szerencséjük” volt, hogy nappal történt és nem éjszaka, mert akkor tragikusabb kimenetele lehetett volna. A férje a templomban volt, ő a házban, amikor egy robbanást hallott a kazán irányából. Kiment és látta, hogy ég a vezeték. Lekapcsolta a biztosítékot, megpróbálta eloltani a tüzet, de hamar belátta, segítség nélkül nem megy, szaladt is, hogy értesítse a szomszédokat, azok a tűzoltóságot hívták, illetve a férje is rohant haza a templomból. Jöttek a tűzoltók, önkéntesek és a hivatásosak, segítettek a szomszédok, az utcabeliek, illetve sokan mások.