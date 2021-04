Összefognak a közbiztonság fenntartásáért

Egymás munkáját segítik a közbiztonság fenntartásában, ezért egymás területein is járőrözni fognak – erről szóló megállapodást kötött Gyergyószárhegy és Gyergyóalfalu polgárőrsége. Az együttműködést kiterjesztenék más helységekre is.

Együtt terveznek a gyergyószárhegyi és gyergyóalfalvi polgárőrök • Fotó: Gyergyószárhegy Önkormányzata

Az együttműködési megállapodás lehetőséget ad arra is, hogy a másik településen is járőrözzenek a polgárőrök, természetesen a helyiek tudtával és beleegyezésével, illetve közösen szervezzenek járőrözéseket.

a közös munka hasznos lehet akkor is, ha az egyik településen nagyobb rendezvény van, és a közbiztonság fenntartásához több emberre van szükség.

„A falvak közbiztonságát sok esetben nem a helybéliek veszélyeztetik, hanem idegen személyek érkeznek az ország más részeiről és próbálkoznak akár lopásokkal, akár az idősek becsapásával. Ha valahol megjelennek, akkor mindenképpen fontos, hogy a szomszéd faluban is tudjanak erről. Ha pedig egy adott esetben nagyobb létszámú jelenlét szükséges, akkor egymást ebben is tudjuk segíteni” – mutatott rá az együttműködés lényegére Katona Tibor, a szárhegyi polgárőrök vezetője. Hozzátette,

Ambrus Zoltán, a Gyergyóalfalvi Polgárőrség vezetője szerint is

az idegen házalók szemmel tartása adja a legtöbb munkát a polgárőröknek, és hasznos lenne, ha időben értesülnének ilyen esetekről.

Az idegenek igazoltatására vagy bármilyen fellépésre velük szemben nincs joga a polgárőröknek, még akkor sem, ha gyanúsnak tűnnek. Azonban már az is hatásos, ha azok látják, hogy szemmel vannak tartva, és a polgárőrök megkérdezik tőlük, hogy mi járatban is vannak a faluban, és

figyelmeztetik őket, hogy a házaló kereskedés tilos az adott helységben.

Az utóbbi időben mind Szárhegyen, mind Alfaluban az önkéntes tevékenységükhöz megfelelő járművet kaptak a polgárőrök, így könnyebbé vált a járőrözésük. Az autók üzemanyagköltségeibe és hasonló kiadásokhoz az önkormányzatok is hozzájárulnak. A közös munka részleteit a következő időszakban fogják kidolgozni, és rövidesen már ennek megfelelően fogják végezni a tevékenységüket – jelezte Katona Tibor, hozzátéve, hogy Alfalu mellett más települések polgárőreivel is jó kapcsolatban vannak, és tervben van az együttműködés szorosabbra fűzése a gyergyószentmiklósi és tekerőpataki kollégáikkal is.