Összefogják a marosszentgyörgyi magyar közösséget

Archív • Fotó: Rozsnyai Hunor

Az ötödik alkalommal megszervezett rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődik a templomban, majd ünnepélyes koszorúzás zajlik a Hősök Sziklájánál. A színpadra is gazdag programkínálattal készülnek: a 13 órás megnyitót követően néptáncprodukcióval jelentkezik többek közt a Táltos Néptánccsoport, az Öreg Fenyők Táncegyüttes, az Ágocska néptánccsoport, de a Kis Táltos különböző korú gyermekcsoportjai is.

A nap különleges meghívottja a csíkszéki Maczalik Ernő biológus, aki a tanácsteremben Elméleti alapozás a gyógynövények használatához című előadását tartja meg. A nap folyamán íjászatot lehet kipróbálni, lovaglás, valamint különböző kézműves foglalkozások is szerepelnek a programban, de a magyar napok gasztronómiai vonalát is erősítik: a kenyérsütésbe, a sajtkészítésbe, a szőlőpréselésbe, valamint a szilvafőzésbe is „bele lehet majd kóstolni”.