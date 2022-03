Orvosolta a törvényhozás a hátrányos megkülönböztetést

A beoltott vagy a koronavírus-fertőzésen átesett szülők is betegszabadságra és táppénzre jogosultak, ha karanténba került vagy megbetegedett gyerekükre kell vigyázzanak – ezt szabja meg a betegszabadság-törvény legújabb módosítása. A jogosultság más fertőző betegségekre is kiterjed.

A karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe került gyerekre vigyázó szülő minden esetben jogosult fizetett betegszabadságra. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Egy joghézagot orvosolt a képviselőház a betegszabadság-törvény legutóbbi módosításával, amely fizetett betegszabadságra jogosítja fel azokat a beoltott vagy a koronavírus-fertőzésen átesett biztosítottakat, akik karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe került 7–18 éves kiskorúakra vigyáznak. A korábbi előírások értelmében ilyen esetekben csak azok az egészségbiztosítással rendelkező szülők és gyámok kaphattak betegszabadságot és táppénzt, akik nem voltak beoltva vagy nem estek át a koronavírus-fertőzésen. A beoltott vagy a megfertőződés által természetes immunitást szerzett szülők mentesülnek a karantén alól akkor is, ha közvetlen kapcsolatba kerültek egy koronavírus-fertőzöttel, a törvény ezért nem biztosított számukra fizetett betegszabadságot. Az ilyen szülők 7–18 éves gyerekeinek a megbetegedése vagy karanténba kerülése esetén ez igazságtalan helyzetet teremtett, hiszen

a beoltott vagy a fertőzésen átesett szülő nem maradhatott otthon gyerekével, csak akkor, ha pihenőszabadságot vett ki erre az időszakra.

A 7 évesnél nem idősebb gyerekek karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe kerülése esetén eddig is minden, egészségbiztosítással rendelkező szülőnek járt a fizetett betegszabadság.

A törvénymódosítás egy joghézagot hoz helyre azáltal, hogy a gyerek mellett maradhat az a szülő is, aki már átesett a betegségen vagy be van oltva

– közölte a jogszabály-módosítással kapcsolatban Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

Az intézmény egyébként nem kapott panaszokat a törvény korábbi hiányosságával kapcsolatban, „ez volt a rendelkezés, mindenki elfogadta úgy, ahogy volt” – mondta el kérdésünkre. Azt is közölte ugyanakkor, hogy

a képviselőház által elfogadott módosítások nemcsak a koronavírusra, hanem más fertőző betegségekre is kiterjednek.

A szenátusi döntés után ügydöntő kamaraként fogadta el a törvénymódosítást a képviselőház, a módosítások a szabályozás Hivatalos Közlönyben való megjelenésekor lépnek érvénybe.

Növelték a táppénz értékét



A törvénymódosítás a táppénzt értékét is növeli a lakhelyi elkülönítésbe került gyermekekre vigyázó biztosítottak esetében. A jogszabály korábbi változata értelmében a karanténba került gyerekre vigyázó szülő 100 százalékos táppénzt kapott, a megbetegedett, azaz lakhelyi elkülönítésbe került gyerekre vigyázó szülő azonban csak 85 százalékos táppénzre volt jogosult. A törvénymódosítás azonban az utóbbiak esetében is 100 százalékra növelte ezt az értéket. A fizetett betegszabadság feltétele – mint ahogyan más megbetegedések esetében is –, hogy a biztosítottnak legalább egyéves munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A táppénz értékét az utolsó hat hónapban megvalósított bruttó átlagjövedelem adja.