Orvosira kétszer annyian jelentkeztek, mint ahány hely volt, gyógyszerészetire kevesebben

A kerítésen kívül izgultak a szülők a felvételi vizsga ideje alatt • Fotó: Rab Zoltán

A vizsgáról kijövők között, voltak „visszatérők” is. Például az egyik szilágysági lány, most jött másodszor. Úgy tapasztalta, hogy „tavaly sokkal nehezebb volt, most nem tűnt annyira nehéznek”. Általános orvosira felvételizett, sebész szeretne lenni. Azért jött Marosvásárhelyre, mert magyarul szeretne tanulni. Édesanyja is elkísérte, jobban izgult a lányánál.

Dániel is azért jött Marosvásárhelyre Csíkszeredából, hogy magyarul tanulhasson az orvosi szakon. Ő is úgy értékelte, hogy jól teljesített, reméli, bejut és ősztől megkezdheti a diákéletet.

Amint Ábrám Zoltán tájékoztatott,

a végső felvételi jegy 70 százalékát az írásbeli vizsgán elért eredmény, 30 százalékát pedig az érettségi jegyek átlaga képezi.

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén nem szerveznek írásbeli vizsgát a rövidebb képzésekre, így a magyar nyelvű általános asszisztensi szakra sem. Itt a jelentkezők rangsorolása kizárólag az érettségi jegyek átlaga csökkenő sorrendjében történik.