Országosan hetedik helyen áll Maros megye a fertőzöttek számát illetően

A Maros megyei prefektúra jelentése szerint a járvány kezdete óta 213 személy gyógyult meg, 44-en életüket vesztették. Jelenleg 270 személy szorul kórházi ellátásra a megyében. Otthoni karanténban megyeszerte 1131 személy tartózkodik, intézményes karanténban 366-an vannak. Eggyel nőtt azon személyek száma, akiket koronavírus-fertőzés gyanúja miatt kórházban felügyelnek. Jelenleg a megyében 45 ilyen személy van.

A rendőrök, csendőrök és katonák továbbra is ellenőrzik az intézményes karanténban lévő személyeket, átkísérik a megyén azokat, akik külföldről érkeznek haza és rendőri kíséret kaptak lakóhelyükig, és helyszíni terepszemlét tartanak kereskedelmi egységeknél is, vizsgálva, hogy betartják-e a szükségállapotra vonatkozó előírásokat. Az elmúlt 24 órában kirótt büntetésekről továbbra sem számol be a Maros megyei prefektúra közleménye.