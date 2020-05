Országos premier: fertőtlenítőkapu a sepsiszentgyörgyi vérközpontban

• Fotó: Kocsis B. János

Önmagában az is premiernek számít, hogy egy megyei önkormányzat, nem nézve, kihez tartozik az intézmény (az Országos Hematológiai Intézethez), segít a szükséges védőfelszerelések beszerzésében – emelte ki a szerdai sajtótájékoztatón dr. Andrei Rosin, a Kovászna Megyei Vérközpont igazgatója.

Korábban is kiemelten figyeltek a higiéniára, ám a fertőtlenítőkapunak köszönhetően tovább csökken a fertőzésveszély, ami a véradók, a vérre szorulók és az alkalmazottak biztonsága szempontjából is fontos. A járvány időszakában kevesebb vérre volt szükség, véradó is kevesebb jelentkezett, ám az igazgató arra a kéri a háromszékieket,

bizalommal jelentkezzenek véradásra, hiszen több vérre lesz szükség, amint a kórházak visszatérnek a rendes tevékenységükhöz, beütemezik a járvány miatt elhalasztott műtéteket.

„A vérközponttal kötött együttműködési megállapodás értelmében húszezer lej értékben tudtunk védőfelszerelést és fertőtlenítőszert biztosítani. Nem azt néztük, hogy ki az intézmény fenntartója, hanem amint jelezték, hogy nehézségeik vannak a védőfelszerelések beszerzését illetően, megkerestük a jogi és pénzügyi megoldást, hogy segíteni tudjunk” – mondta a sajtótájékoztatón Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.