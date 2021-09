Örökölt volna, végül még saját hajlékát is majdnem elveszítette

A csalók hihető történetet raknak össze, és megtévesztik a hiszékenyeket, pénzt kérve tőlük. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Neve elhallgatását kérve vállalta a beszélgetést a csíkszéki illető, mivel feleségén kívül egyetlen nagykorú fiának volt képes elmondani, hogy mi is történt. Az eset idén márciusban kezdődött, amikor a semmiből érkezett egy elektronikus levél. „Hivatalos megnevezés, egy ügyvédi iroda neve logóval és arculattal ellátva, de még a hivatalos levél formai követelményei is pontosan be voltak tartva” – kezdte, aki korábbi, pedagógusi múltjából ismerte fel a hibátlan levelet. Ebben az állt, hogy

a Fülöp-szigeteken meghalt egy rokona, aki utódok hiányában a végrendeletében a férfira hagyta minden vagyonát.

Az illető azonnal felkapta a fejét, hiszen anyai ágon sokszor meséltek neki egy mostohatestvérről, aki nem kívánt gyerekként született, és a tehetős édesapa magával vitte a nő tudta nélkül. „Körülbelül tízévente hallottunk valami újat róla, amikor Ázsia különböző országaiban tűnt fel, de utoljára legalább húsz éve semmit. Közösségi profilja nem volt. A levél szerint egy thaiföldi cukornád-vállalkozás tulajdonosa volt, szintén thai volt a felesége, de gyereke nem született, így még évekkel a halála előtt rendelkezett a vagyonáról” – mesélte a férfi. A levélben a károsult pontos romániai címe szerepelt névvel, ékezetekkel ellátva, így nem fogott gyanút. A továbbiakban pedig le voltak írva a lépések a vagyonhoz való hozzájutáshoz.

HIRDETÉS

Első körben egy bankszámlaszámot kellett nyitnia, amelyre a levélben leírtak szerint meg is érkezett egy „bizalmi díjnak” nevezett ötszáz dolláros összeg arra, hogy a szükséges dokumentumokat ki tudja váltani. „Nyáron lett volna a feleségem születésnapja és úgy voltam vele, hogy majd akkor jelentem be neki, hogy örököltünk egy vállalkozást és több millió dollárt” – magyarázta, majd a kérés szerint összeszedte szinte az összes személyes papírját és bankszámlaszámát, amiket szkennelve elküldött a címre. Az ügyvéd válasza szerint elindította a hivatalos ügyintézést, később pedig többször is képeket küldött a vállalkozásról és a végrendeletről, amelyeken a férfi számára több pecsét is bizonyította a hitelességet,

Leírta, hogy nem lesz olcsó a teljes ügymenet, de részletfizetési lehetőséget biztosít, és minden kifizetésről hivatalos tanúsítványt küld. Akkorra már minden gyanúm eltűnt, így előbb háromezer, majd négy-, végül pedig újabb háromezer eurót kellett átutaljak, amelyekről hiánytalanul elszámolt, mint utólag kiderült, hamis papírokkal

– folytatta a károsult.

Csőstül jött a baj

Júniusban megszűnt a kapcsolat, több levél nem érkezett, ellenben az egyik romániai bankba behívták, hogy bizonyítsa, milyen jövedelemre alapozza a százezer eurós hitelkérelmét. „Teljesen lefagytam, hiszen az én nevemben postai úton beadták a személyazonossági igazolványom másolatát, minden egyéb dokumentumot – többek között, hogy a lakásomat felajánlom garancia fejében –, és elindították a hitelkérelmet. Akkor esett le, hogy nagy a baj” – mondta lesújtva. Ekkor bevallotta feleségének, hogy mi áll a háttérben, aki közigazgatási végezettségével azonnal lépett, így leállították a kérelmet. Ügyvédet fogadtak külföldi kapcsolatokkal, aki a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezeténél (Interpol) is jelentette az ügyet, de

a mai napig nem sikerült semmit kideríteni a csalóról, aki a károsult szerint felégetett maga után mindent.

„Nem elég, hogy kifosztottak, még az a hajlék is veszélybe került, ahol élünk. Nagyon bánom a hiszékenységemet, céltudatos ember voltam mindig, akit sosem vezettek meg ennyire” – közölte lesújtóan a férfi, aki jelenleg depresszióval küzd, gyógyszereket szed, és a szakorvosi jelentés szerint kóros álmatlanságban szenved. Szégyelli magát, de, mint mondta, családja támogatja és ez ad erőt, hogy talpra álljon.

Két nagyon hasonló történetről hallottam azóta a térségben, ezért is vállaltam, hogy beszélek. Óva intek mindenkit, hogy egyedül belekezdjen egy ilyen játszmába. Azonnal szóljanak a családtagoknak, hogy legyen, aki felnyitja a szemüket

– figyelmeztetett.

HIRDETÉS

Megkerestük a család ügyvédjét is, aki az ügy súlyossága miatt szintén csak névtelenül árult el annyit, hogy sajnos nem egyedi esetről van szó. „Hozzájutnak családi adatokhoz, vagy a rokonság által kutatják fel, hogy valaki távol él és gazdag. Hihető történetet raknak össze és megvan a baj” – tudatta. Ő szintén azt emelte ki, hogy ne vakítson el senkit a gyorsan érkező meggazdagodás, illetve hogy minden kétes megkeresésnél ki kell kérni egy ügyvéd vagy a hatóságok segítségét, akik utána tudnak járni a hitelességnek.