Örökbefogadott Gyerekek Napja: a szeretet felülírja a biológiai korlátokat

„Próbálunk közösséget teremteni az örökbefogadó családok számára, ahol az örökbefogadott gyerekek megtapasztalhatják, hogy nem »csodabogarak«. A társadalom, a nyilvánosság felé is nyitni próbálunk, azzal hogy a gyakran tabuként kezelt örökbefogadást a maga szépségében, természetességében mutatjuk meg” – mondta lapunknak Kovács István unitárius lelkész, a Pro Adopt Egyesület elnöke, aki maga is két örökbefogadott fiú apja.

az örökbefogadást is próbálják népszerűsíteni, hogy egyre többen megismerjék ezt a lehetőséget, és éljenek is vele.

Kovács István rámutatott, az elmúlt évek során sokat javult a helyzet, változott a törvénykezés, ésszerűbb lett, több támogatást biztosít, ugyanakkor az örökbefogadás társadalmi elfogadottsága is javult. Példaként említette, hogy amikor az egyesület megalakult az örökbefogadó szülőknek nem járt a gyereknevelési szabadság, ma már megkapják ezt a jogot.

A törvény sokat változott, jobb lett, ebben nagy szerepe van a civil szférának, az egyesületeknek, a szülőknek, hiszen folyamatosan lobbizzunk, jelezzük a törvény hiányosságait

– mondta Kovács István. Hozzátette, évekkel ezelőtt tabutéma volt az örökbefogadás, sok esetben az örökbefogadó családok is titkolták.

„Nem kell untalan ismételgetni, hogy örökbe fogadtuk a gyerekünket, de titkolni sem kell, mert hazugságra, titokra nem lehet életet építeni” – mondta a lelkész, aki szerint ezen a téren is hatalmas az előrelépés. „Egyértelmű, hogy társadalmi szempontból nem a gyerekotthon, az intézmény a megoldás, hanem az elfogadó, szerető család. Még mindig elég magas azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek elfogadásra, szeretetre van szükségünk, az örökbefogadás a megoldást jelenti” – összegzett. Rámutatott,

a találkozóra nemcsak Kovászna, Hargita és Maros megyéből, hanem az egész országból érkeznek örökbefogadó családok,

hiszen ma már a törvény lehetővé teszi a megyei igazgatóságok közötti együttműködést, átjárást ezen a téren is.

Vass Mária, a Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője elmondta, az örökbefogadás rendszere egyre gördülékenyebben működik, ebben az évben már tíz bizonylatot bocsátottak ki olyan családoknak, melyek örökbe szeretnének fogadni, ez a szám sokkal nagyobb, mint az elmúlt években. Az intézményvezető arra is kitért, hogy a családok egyre nyitottabbak és elfogadóbbak a nagyobb gyerekek iránt is. Míg korábban az volt a jellemző, hogy mindenki kisbabát szeretett volna örökbe fogadni, hogy csecsemőkorától kísérhesse az életét, most már egyre több három-négy, sőt hétéves gyereknek is találnak örökbefogadó családot.