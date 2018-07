Óriáspöfeteg nőtt a pityókaföld szélén

• Fotó: Lukács Géza

Gyergyószéken a zöldségtermesztésről ismert Lukács Géza a gombával kapcsolatos gondolatát is megosztotta. „A pityókatermelők nem örvendenek, ha gomba terem a sorok oldalán, a földek szélén. Ahol nagyra nőnek, ott a pityókát támadó gombák is jól érzik magukat. Ekkora gomba termett a földünk végén, és ekkora nagy a burgonyavész támadása is. Most, ha nem is találjuk a vész elleni megoldást, keresek receptet az óriás pöfeteg (lúdorda) elkészítéséhez.”