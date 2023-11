Orbán Árpád: „felelősek vagyunk egymásért. A REL célja közösen megmaradni”

Mit jelent a rövid élelmiszerellátási lánc, mit érdemes tudni a REL-ről, és hogyan kapcsolódik a Civitas Alapítvány ehhez a projekthez? Orbán Árpádot, a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány fejlesztési igazgatóját kérdeztük.

– Mit is jelent a REL, azaz a rövid élelmiszerellátási lánc? – A rövid élelmiszerellátási lánc célja hozzásegíteni a termelőt a méltányos megélhetéshez, ugyanakkor az embereket, vásárlókat ahhoz, hogy megbízható, nyomonkövethető és egészségesebb forrásból szerezhessék be a családi asztalra kerülő élelmiszereket. Gyakorlatilag a REL az önrendelkezés elengedhetetlen módszere is. 2014-ben az Európai Unió is foglalkozott a témával, és meghatározta, hogy

a rövid ellátási láncban maximum csak egy közvetítő lehet termelő és vásárló között.

Fotó: REL-kampány

Ne legyen több láncszem ennél, hiszen az egy közvetítővel az idő, a távolság kérdése is átstrukturálódik.

A rövid élelmiszerellátási láncok esetében a termékek nem utaznak sokat, egyik napról a másikra beszerezhetőek. Ennek következménye, hogy sokkal frissebbek és egészségesebbek.

Nem egy másik kontinensről érkeznek hozzánk, és éppen ezért nincsenek is tele tartósítószerekkel sem. Azok, akik ezt a módszert preferálják vásárlásaik alkalmával a szűkebb értelemben vett közösségükből szerezhetik be a mindennapi élethez szükséges élelmüket. Megismerik a termelőt, annak hátterét, családját. Egy bizalmi légkör alakul ki termelő és vásárlók között.

A REL termékekre az a jellemző, hogy sokkal rugalmasabbak, biztonságosabbak, egészségesebbek, ugyanakkor hagyományőrzőbbek a multinacionális vállalkozásokban található társaikhoz képest.

– Miért fontos, hogy helyi termelőktől vásároljunk? – Ha nem vásárolunk a helyi gazdáktól, akkor idővel ezen termelői családok, de a vidéki kis közösségeink is eltűnnek. Viszont,

ha mi tudunk büszkék lenni az ők termékeikre, vásároljuk és szeretettel fogyasztjuk ezeket, akkor megvan az esélyünk arra, hogy mások is felfigyeljenek ezekre a Székelyföldhöz köthető értékekre.

A világjárvány éveiben azt tapasztaltuk, hogy a román turisták is kezdték felfedezni Székelyföldet. Többekkel találkoztunk, akár a Helyénvaló boltban is, azokkal, akik erre utaztak vagy akár a Via Transilvanica út keretében jutottak el hozzánk, és közülük valaki megfogalmazta, hogy most fedezték fel az országbeli külföldöt. Számukra kuriózumnak és értékesnek számított, hogy az országon belül megtapasztalhattak egy másfajta kultúrkörnyezetet, egy más világot. Így feladatunk, hogy

a távolabbi vidékeken élő személyekkel is megkóstoltassuk, megismertessük Székelyföld ízeit, s akkor esélyünk van arra, hogy ezen székely családok, közösségek gazdaságilag is megerősödhessenek.

– Hogyan kapcsolódik a Civitas Alapítvány a REL-hez? – A kezdetektől elkötelezett hívei vagyunk a vidékfejlesztésnek is. Udvarhelyszék 127 településéből nagyon sok egyszerre érték-, de ugyanakkor határőző is.

Feladatunk, hogy bíztassuk az itteni termelőket, észrevegyük az értékeket, és támogassuk abban, hogy ezen termékeiket megmutathassák, értékesítsék.

Az embereket pedig érzékenyítenünk kell, hogy közös összefogással emeljük fel ezen kincseinket (is). Hisszük, hogy ez is segíthet abban, hogy megmaradjanak közösségeink. Felelősek vagyunk egymásért.

A REL célja közösen megmaradni.

– Mit érdemes tudni erről a projektről? – A projekt megnevezése, azaz az Együttműködés a rövid ellátási lánc fejlesztésére a helyi gyümölcstermékek segítségével Székelyudvarhelyen és környékén, magában foglalja a lényeget. Itt a helyi gyümölcsök értékének felemelését is célul tűztük és akárcsak a Székelygyümölcs mozgalommal. Ezen projektnek is az a feladata, hogy

az emberek figyelmét a saját gyöngyszemeinkre irányítsuk, hogy tudjuk mi értékelni, s utána akár értékesíteni is.

A REL projektet a Helyénvaló Kft.-vel és két helyi gyümölcsész-termelővel közösen vitelezzük ki. Bízom benne, hogy a székelyudvarhelyi Helyénvaló boltot nem kell bemutatnom. Több mint 100 gazda terméke található meg ott, és

ezen körülbelül 1200 termék minden törvényi előírásnak megfelel, bevizsgált, és élelmiszerbiztonsági szempontból is kifogástalan.

Ugyanakkor ezek a termékek egyszerre szépek és értékesek, bárhol megállnák a helyüket. Jövő év végéig intenzíven promoválni fogjuk úgy regionális (székelyföldi), mint országos szinten ezt a Kóstolj 1000-rel! márkázott projektünket. Szeretnénk elültetni az emberek fejében az újfajta együttműködés lehetőségét. Láthattuk azt, hogy például egy háború következtében mennyire sérülékeny a globális élelmiszerellátás, és

ha az önellátásra törekszünk, akkor nem leszünk annyira függőek a külső körülményektől.

