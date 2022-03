Önszámlálásra biztatnak a népszámláláson

Hétfőn kezdődik az országos népszámlálás második szakasza, amelyben két hónapig lehetőségünk van magunk kitölteni a nyomtatványokat, vagy a hivatalosan kijelölt illetékesektől segítséget kérve beküldeni az adatainkat. Az idén elhunytakat is be kell jelenteni, de az idén születetteket nem.

Otthonról is kitölthető lesz a népszámlálási kérdőív • Fotó: Haáz Vince

Maros megye prefektusa, Mara Toganel és a megyei statisztikai hivatal vezetője, Ioan Matei sajtótájékoztatón számolt be pénteken délben a népszámlálás legfontosabb tudnivalóiról.

Fontos a pontos nyilvántartás

A prefektus arról beszélt, hogy a népszámlálás első szakaszában többször egyeztetett a polgármesterekkel, kérve őket, hogy készítsek elő alaposan a folyamatot, és biztassanak mindenkit, hogy éljen az önszámlálás lehetőségével.

A polgármesteri hivatalok hétfőtől kell közzétegyék, hogy hol lesznek azok a helyszínek, ahova az emberek bemehetnek és segítséget kérhetnek a népszámláló kérdőívek kitöltésében.

De szintén hétfőn kezdődik a két hónapig tartó önszámlálás is, amikor azok, akik számítógéppel, laptoppal, más internethez csatlakoztatható eszközzel rendelkeznek, kitölthetik a kérdőívet. Hangsúlyozták, hogy fontos pontosan tudni, hogy hány lakója van a megyének, de egy-egy városnak, községnek is, hiszen

a mostani adatokat az elkövetkező tíz évben használni fogják, pályázatoknál, de pénzleosztásoknál, támogatásoknál is.

Mit kell megjegyezni

Ioan Matei arról beszélt, hogy 2021. december elejétől kezdődik hivatalosan a számlálás, ami azt jelenti, hogy az addig bekövetkezett változásokat kell bevezetni. Aki ezután az időpont után született, azt nem kell most nyilvántartásba venni, de aki ezután az időpont után halt meg, azt igen.

Mindenki azt a címet kell bejelentse, ahol az elmúlt 12 hónapban lakott, függetlenül attól, hogy mi szerepel a személyi igazolványában.

Azt is elmondta, hogy hétfőn fog élesben indulni a népszámlálás, a www.recensamantromania.ro oldalon, ide kell belépjenek azok, akik az önszámlálást választják. Az is fontos, hogy a települések nevei az 1968-as jegyzék szerint vannak jelen, így például Marosvásárhely mellett külön jelenik meg Remeteszeg és Meggyesfalva, amelyek már rég a város részei. Felügyelt önszámlálást is lehet kérni a polgármesteri hivatalok által kijelölt helyszíneken, megbízott személynél.

Akik ebben a két hónapos szakaszban nem töltik ki a kérőíveket (amik egyébként magyar nyelven is elérhetőek lesznek), azokat fel fogja keresni otthonukban a népszámláló biztos, de csak május 16. után.

Mit is jelent az önszámlálás?

A statisztikai hivatal igazgatója részletesen elmondta azt is, hogy miként zajlik az önszámlálás. Ehhez első körben

a családfő rá kell menjen a fent említett honlapra és ott ki kell töltsön egy nyomtatványt, amelyben megjelöli a lakhelyét, a családtagjai számát és megadja az email-címet, amelyre érkezhetnek a tulajdonképpeni formanyomtatványok.

Amint ezt elküldi, pár percen belül megkapja külön a házra és külön a családtagokra vonatkozó kérdőíveket. Ezek kitöltése, a családtagok számától függően akár egy fél órát is igénybe vehet. A digitális nyomtatványban a kitöltendő mezők kék színűek, akkor válnak zöldre, amikor kitöltötték őket. Ha kitöltés közben valami más dolga akad az illetőnek, akkor abbahagyhatja és később folytathatja a műveletet.

Az országos honlapon ellenőrizni is lehet, hogy beküldött kérőívet elfogadták-e, valósnak minősítették-e, ha beütjük a személyi számunkat.

Ez azért is fontos, mert így igényelhető az önszámlálást bizonyító igazolvány, amellyel a munkaadók adhatnak egy szabadnapot az alkalmazottaiknak.

A szabadnap hivatalosan azoknak is jár, akik felügyelt önszámlálást igényelnek.

Ioan Matei szerint a két hónap elegendő idő, hogy sokan éljenek az önszámlálás lehetőségével és reméli, hogy fognak is, hiszen ezzel kiváltható az, hogy a számlálóbiztosok keressenek fel bennünket.