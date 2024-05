Önmagukkal is törődniük kell az ápolóknak

Tóth Anna viszont kiemelte, hogy a segítő szakmát gyakorlóknak szükségük van arra is, hogy önmagukra is gondoljanak, önmagukkal is foglalkozzanak. Ezért is szervezték meg az Ápolók napját, melyhez megpályázták és megnyerték a Kovászna megyei önkormányzat támogatását is.

Hirdetés