Online ügyfélportál: egyszerűsödik az ügyintézés a sepsiszentgyörgyi városházán

A portálon a sepsiszentgyörgyiek egyéni ügyfélfiókot regisztrálhatnak, és azon keresztül kéréseket nyújthatnak be, ezt 210, többségében kétnyelvű – magyar és román – formanyomtatvány kitöltésével tehetik meg, majd a portálon keresztül kapnak választ. Az ügyfélfiókon keresztül az adóügyeket is rendezni lehet. Hogy az online felületet használni tudják, először be kell majd menni a városháza ügyfélszolgálati irodájába, ahol iktatják a regisztrációs kérelmet. Utána már egyszerűsödik az ügyintézés, a kétnyelvű felület webes- és mobileszközről is elérhető lesz, rajta keresztül online nyomon lehet követni a benyújtott kérések ügyintézésének menetét, a válaszokat.

A belső ügyintézés optimalizálása lehetővé teszi a feladatok automatizálását, ezáltal egy ügy megoldására szánt idő jelentősen csökken, illetve jóval kevesebb papírt használnak majd.