Online munkavégzés Székelyföldön: szokjuk, de még nem mi fogjuk tanítani

Ha egyelőre döcögve is halad, de Székelyföldön is érezhető a munkaerőpiac átrendeződése, legalábbis ami a fizikai jelenlét és az online végzett munka arányát illeti. Míg sok cég esetében néhány évvel ezelőtt még szinte elképzelhetetlen volt az otthoni munka, ma már jórészt belátták ennek előnyeit – és váltottak. Ez a folyamat azonban egyes munkaadók és álláskeresők tétova hozzáállása miatt egyelőre nehézkesebben halad, mint az ország más részein.

Jelenleg a Jóállás nyilvántartásában 625 hirdető cég és több mint 760 álláskereső van • Fotó: Pinti Attila

A világjárványnak és az azzal kapcsolatban hozott hatósági intézkedéseknek számos negatív társadalmi hatása érezhető, azonban van pozitív fejlemény is. Ilyen a munkaerőpiac alakulása is: az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a távmunka iránti kereslet. Arros Orsolya, a Dreamjobs Románia vezetője lapunknak elmondta, ehhez azonban mentalitásváltásra volt, van szükség:

a tulajdonosoknak mérlegelniük kell, hogy a megszokott, 8 órás, fizikai jelenléttel történő munkavégzés, vagy a rugalmas home office a célravezetőbb esetükben.

Termelő, kereskedő és szolgáltató cégeknél is megvan ez a tendencia, és a munkát keresők is egyre gyakrabban jelölik meg lehetőségként a távmunkát. Az Arros Orsolya által közölt adatokból kiderül, hogy a Dreamjobs esetében tavaly elsősorban az IT-szektorban volt jelentős növekedés, a jelentkezők közel 34 százaléka ilyen jellegű munkát keresett. Szintén nőtt a kereslet az értékesítési, ügyfélszolgálati állásokra, de meglehetősen sokan jelentkeztek marketing- és PR-állásokat hirdető cégek felhívására is, az ilyen jellegű munkák a legtöbb esetben ugyanis otthonról is végezhetők.

HIRDETÉS

A változás Arros Orsolya szerint összefüggésben van a cégek fejlődési szándékával is:

aki jó szakembert szeretne, maga is halad a trendekkel; aki viszont megelégszik a középszerűséggel, az marad a régi szokásoknál, ebben az esetben nyilván az eredmény is csak átlagos lesz.

Ugyanakkor fontos belátni azt is, hogy a dinamikus fejlődés érdekében bizonyos munkaköröket végzőknek – például az eladási ügynököknek – jóval nagyobb szabadságot kell adni, mint néhány évvel ezelőtt – tette hozzá Arros Orsolya.

Átmeneti időszakban vagyunk

Bencze Hajnalka, a Székelyhont is magában foglaló Médiatér cégcsoport HR-vezetője és a Jóállás.ro álláshirdető portál ötletgazdája szerint Székelyföldön kissé lassabban mennek végbe a változások:

ahogy a borkultúra vagy gasztronómia terén is hosszabb időt vett igénybe a fejlődés, ugyanígy van ez az online álláshirdetéssel, kereséssel is

– mondta. Tapasztalata szerint egyelőre egyfajta nevelési időszakban vagyunk: a székelyföldi megyékben mind a munkaadókat, mind az álláskeresőket rá kell szoktatni az online platformokra. Nehezíti a folyamatot az is, hogy sok cégvezető nem fektet megfelelő hangsúlyt a hirdetés megfogalmazására, illetve annak megjelenési helyére.

„Volt olyan eset is, hogy a cégvezető azt mondta, reméli, nem fognak sokan jelentkezni a hirdetésére. Itt feltevődik a kérdés, hogy minőségi munkaerőt keres, fejlődni akar, vagy megelégszik azzal, hogy valaki egyszerűen csak betölti az adott állást” – mondta Bencze Hajnalka. Másfelől az álláskeresők közt is akad olyan, aki nem veszi azt a pár perc fáradságot sem, hogy a már kész önéletrajz-típusokat helyesen, a kért adatokkal kitöltse. „Összességében azonban elmondható, hogy

a változás már Székelyföldön is érezhető: hónapról hónapra nő a hirdetések száma.

Jelenleg a Jóállás.ro portál nyilvántartásában 625 hirdető cég és több mint 760 álláskereső van” – sorolta kolléganőnk, Bencze Hajnalka.