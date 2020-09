Online is kell tanítani, ha hiányzó van az osztályban

Az oktatási szaktárca által kidolgozott útmutató szerint az iskolák minden osztálytermében kamerákat kell felszerelni, hogy a koronavírus-járvány alatt az is követhesse a tanórákat, aki otthon marad szülői beleegyezéssel. Az iskolák ezért megpróbálnak beszerezni kamerákat, hogy felkészüljenek az online tanításra is. Ez azonban még nem elég, a rendszerek kiépítése is szakembert igényel.

Kamerát kellene szerelni minden osztályterembe, de mivel megnőtt a kereslet, kifogytak a készletek • Fotó: Veres Nándor

Szülői igazolással felmenthető a gyerek a személyes iskolai jelenléttől, amennyiben krónikus betegről vagy a gyerekkel egy háztartásban élő hozzátartozóról van szó – szögezi le az oktatási szaktárca által kiadott hivatalos útmutató. Eszerint

az általános iskolai és középiskolai tanároknak online is kell tanítaniuk, ha legalább egy hiányzó diák van az osztályban, hogy otthonról követhesse a tanórát a hiányzó.

Az útmutatóban külön megjegyzik, hogy az online tanítás akkor is érvényes, ha a koronavírus-járványtól független okok miatt hiányzik valaki az iskolából.

Monica Anisie oktatási miniszter szerint ideális esetben az online tanítás úgy fog kinézni, hogy a tanár belép az osztályterembe, csatlakozik a laptopon vagy számítógépen egy platformra, és

rendesen megtartja az óráját az osztályban lévő tanulókkal, miközben otthonról követik a tanórát a többiek.

Amikor hátrány a vastag fal

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban két évvel ezelőtt megoldották azt, hogy vezetéken keresztül jut be az internet minden osztályterembe, már csak minőségi kamerákat kell beszerezniük, hogy megoldhassák az online tanítást – tudtuk meg Mátéfi Istvántól, az intézmény igazgatójától.

Lesznek olyan esetek, amikor a szülők nem fogják engedni a gyereket iskolába, és ez azt feltételezi, hogy az iskola kell biztosítsa az online oktatást minden osztályteremből, akkor is, ha a diákok iskolába járnak

– tette hozzá Mátéfi István. „Az anyagi fedezet részét megoldhatja az iskolánk, de sajnos a piacon nem kapunk kamerákat. Harminc kamerát akartunk vásárolni, ám szeptember elején Marosvásárhelyen összesen nyolc darabot kaptunk. Ígérték, hogy hoznak még, de jelenleg ez hiánycikk. Nem egyszerű azért sem megoldani az online oktatást, mert

a régi építésű, széles közfalú létesítményekben a vezeték nélküli internet esetében a jelerősség korlátozott”

– világított rá Mátéfi István az online oktatás gyakorlati akadályaira.

Két okos és ingyenes felület áll rendelkezésre

Ambrus Attila, a segesvári Joseph Haltrich Gimnázium rendszergazdája megkeresésünkre elmagyarázta, akkor lehet zavartalanul online közvetítést végrehajtani egy iskolában, ahol például párhuzamosan húsz osztályban is tanítás van, ha több fizikai router – azaz olyan hálózati eszköz, amelynek feladata a beérkező adatok továbbítása a célállomás felé – van felszerelve, amelyek ugyanazt a jelt bocsájtják ki, azaz nem egy routerhez kötődnek húszan, hanem egy hálózathoz, ahogy a hotelekben vagy külföldön a kórházakban van megoldva – magyarázta a rendszergazda. Az internetsebesség rendszergazdától is függ, hiszen ő megoldhatja azt is, hogy bizonyos számítógépeket maximális sebességgel szolgáltasson, másokat tízszer kevesebbel – tette hozzá.

Az épület falainak szerkezetétől függően szerinte is lehetnek jeláthatolási gondok. Az 1522-ben épült segesvári Haltrich-gimnázium épületében például biztosan lennének gondok, ezért ott, amikor 2002-ben felújították az épületet, minden osztályba kábelről bemenő internetet vezettek be – utalt a vastag falak hátrányaira a rendszergazda is.

HIRDETÉS

A kamera is összefügg azzal, hogy milyen az internetsebesség, azaz milyen a feltöltés és letöltés, de főként a feltöltés. Például ahol nincs üvegszálon az internet, a feltöltő sebesség sokkal kisebb – részletezte a rendszergazda.

Szerencsére a Microsoft Teams és a Google Classroom olyan okos platformok, hogy tudják már, mekkora a feltöltési sebesség, és a felbontást is úgy osztják. Egyszerű és ingyenes a csatlakozás ezekre a platformokra. Vannak ugyan applikációk, amelyek havi kétezer eurót kérnek el a felhasználótól, de ez a kettő ingyenes. A Microsoft Teams Office 365 platform mindenkinek ad ingyenes használati jogot, akárcsak a Google.