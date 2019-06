Online is aláírható a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés

Súlyos károkat okozott az áradás Csíkszentmárton községben

Az 123-as jelzésű megyei út aszfaltburkolata is megrongálódott a hétfő esti áradás következtében, ugyanakkor az Úzvölgyébe vezető úton is nehézkesen lehet közlekedni az út rongálódása miatt – számol be közleményben Hargita megye tanácsának sajtószolgálata