Önkéntes tűzoltóknak tartanak képzést Fenyéden

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások célja lehetőséget adni az önkéntes tűzoltó-alakulatok tagjainak a fejlődésre, hogy

sürgősségi esetekben, különböző eseményeknél a legmagasabb szakmai szinten tudják feladatukat ellátni.

HIRDETÉS

Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke a megnyitón elmondta: a Hargita megyei önkéntes tűzoltók és magyar kollégáik együttműködésére jó példa az is, ahogy

szervezetten segítik egymás munkáját jelenleg is, az ukrajnai menekültek szállításában.

Hozzátette, egy hibrid utánfutót hoztak támogatásként, amelyeket árvízkészültségi gyakorlatokon, valamint bevetéseken is használhatnak a tűzoltók.

Albert Csabától, a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületének elnökétől megtudtuk, hasonló szakmai tréninget 2014-ben és 2018-ban tartottak, a világjárvány miatt a sorozat megszakadt, de

a korlátozások feloldásával most akadálytalanul megszervezhetik.

Olyan nagy volt rá az érdeklődés, hogy egy további kiadást már szerveznek is idén júniusra azoknak, akik most nem fértek be – tette hozzá Albert Csaba.

A képzéseket romániai és magyarországi hivatásos és önkéntes tűzoltók, magasan képzett oktatók tartják. A mostani kurzusokon 29 önkéntes alakulat képviselői vesznek részt, akik az itt megszerzett tudást továbbadják kollégáiknak – innen a „Képzők képzése” cím – mondta Albert Csaba.