Ömlesztve küldték a teszteket, szét kell válogatni kiosztás előtt

A nyálmintát használó antigéngyorsteszt bárhol elvégezhető, a tesztelés nem minősül orvosi beavatkozásnak, nem igényel szakképesítést. Épp ezért az oktatási és egészségügyi miniszter közös, a nyálmintából történő tesztelésre vonatkozó rendeletében nem kötelezik a pedagógusokat vagy a szakszemélyzetet a nyáltesztek elvégzésére, lehetőséget adnak a szülőknek erre. Ezzel szemben, ha a szülőktől eltérő személy végzi a diák tesztelését, szülői beleegyezés szükséges. Az elmúlt héten valamennyi székelyföldi tanintézet vezetőtanácsa úgy döntött, hogy kiadja a szülőknek a teszteket otthoni elvégzésre. Csütörtökön és pénteken

6,5 millió darab nyálalapú antigéngyorstesztet osztottak ki a tanfelügyelőségeknek országos szinten.

Újra kell csomagolni

A Szülők Országos Szövetsége az Edupedu.ro oktatási portálon közzétett közleményben komoly mulasztásokra és szervezetlenségre hívja fel a figyelmet.

A tesztek csomagolási módja (25/50 db-os készletekben) ismét elégedetlenséget váltott ki a tanárok körében, akiket abba a helyzetbe hoztak, hogy újracsomagolják a teszteket egyéni használatra szánt készletekbe

– áll a Szülők Országos Szövetségének hétfő reggel kiadott sajtóközleményében. A szervezet bírálja a tesztek szétosztásának módját az iskolákban, mondván, hogy a tesztek egyéni használatra szánt készletekbe történő átcsomagolása azzal a kockázattal jár, hogy a gyermekük vizsgálatát vállaló szülők megtagadhatják azt, mivel nem tudják garantálni, hogy az eljárás biztonságosan zajlott-e. A szövetség szerint „a tesztdobozoknak az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség, a megyei tanfelügyelőségek és oktatási intézmények közötti szállítása és 2 fok alatti hőmérsékleten történő tárolása használhatatlanná teheti azokat”, tekintettel a rájuk vonatkozó szállítási és tárolási feltételekre.

Egy olyan intézkedés, amely a Covid-19 fertőzés megelőzését hivatott segíteni az iskolai környezetben, azzal a kockázattal jár, hogy káoszt okoz, és kudarcba fullad

– állítja a szülői szervezet.

Raed Arafat egészségügyi államtitkár szerint ha a közbeszerzés során a teszteket egyénileg összeállítva rendelik, akkor fennállt volna a veszélye annak, hogy nem találnak gyártót, különösen az általuk kívánt mennyiségben, másrészt ez azt jelentette volna, hogy a szállítás esetleg sokkal későbbre tolódhatott volna, mert valakinek össze kellett volna szerelnie és úgy leszállítania őket – közölte az Agerpres Arafat válaszát.

Nem látok problémát abban, hogy a meglévő négy vagy három komponensből egyet-egyet kivegyünk, és egy helyre tegyük őket.

Így szállítják a teszteket, így szállították a gyorsteszteket is, általában kis vagy nagyobb dobozokban, a négy komponenssel együtt, amelyek nincsenek külön tartályokba csomagolva” – tette hozzá Raed Arafat az Agerpres szerint.

Egy iskola döntött másként

Hargita megyében csütörtökön osztják ki az iskoláknak, és a legtöbb intézmény úgy döntött, kiadja a szülőknek a teszteket, amelyeket hétfőn és csütörtökön reggel kell elvégezniük a diákoknak. Mint megtudtuk Demeter Levente főtanfelügyelőtől, megyeszinten egy iskola, a Gyergyóhollói Iskolaközpont döntött úgy, hogy maga végzi el a nyálteszteket szülői beleegyezéssel, egy másik pedig úgy, hogy a bentlakóknak elvégzik az iskolákban, amennyiben a szülőktől felhatalmazást kapnak.

Péntekre megkapja az összes iskola a teszteket, időbe telik, amíg megoldják az iskolákban a több részből álló készlet összecsomagolását, de hétfőre mindenkinek rendelkezésére állnak majd a tesztek

– közölte Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője.

Maros megyében pénteken megkapta már az iskolák nagy része az ömlesztve összecsomagolt teszteket, így a tanintézetek alkalmazottainak kell majd szétválogatniuk és az egyéni készleteket összeállítaniuk a tesztdobozból, oldatból, mintagyűjtő csőből, pipettából, valamint az orvosi hulladékgyűjtő zsákból álló részekből.

Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója arról tájékoztatott, hogy a tanintézet ömlesztve kapott egy tesztelésre való adagot az elmúlt pénteken, de akkor már nem volt szinte senki az iskolában. „Nem bontottuk még ki, a könyvelőt megkértem, hogy rendeljen kis zacskókat, amelyekbe bele lehet csomagolni egyenként a teszteket, holnap megszervezzük az orvosi személyzettel együtt, hogy hogyan tudjuk szétválogatni és összecsomagolni.”

Pénteken osztják ki a diákoknak, hétfőn reggel teszteli a szülő a gyerekét, és jelenti az iskolának, ha pozitív a teszt.

Használati utasítás is van a csomagban, ezt beszkennelték, megkérték az osztályfőnököket, tanítókat, hogy továbbítsák a szülőknek, illetve van néhány rövid útmutató film is az interneten, hogy hogyan kell elvégezni, ezeket a filmeket is megosztották a szülőkkel – magyarázta Tamási Zsolt.