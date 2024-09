Olyan kalácsot sütnek, amilyet még nem látott a világ

Hagyományos és formabontó kürtőskalácsok illata fogja betölteni Sepsiszentgyörgy főterét jövő héten, október 4-6. között. Tavaly arany kürtőst, idén kincses kalácsot fognak elkészíteni a rendezvény központi mozzanataként. Ugyanekkor zajlik majd az Őszi vásár is mintegy 120 árus részvételével. Az eseményeket koncertek is tarkítják, érkezik a Zanzibar és a 4S Street.

Az előző pár évhez hasonlóan a szombatot idén is a hagyományos, cukros kalácsnak szentelik, vasárnap pedig reformkürtőssel kell majd előrukkoljanak a versenyzők.

Utóbbit ez alkalommal is legalább 50 százalékban teljes kiőrlésű lisztből kell készíteniük úgy, hogy elrugaszkodnak az édes ízvilágtól.

A reform kürtős ötlete nem csak izgalmas, de lassan hagyományteremtő jelleget is kap.

Én szeretném, ha kialakulna egy olyan réságazata a kürtőskalácsnak, ami kiszolgálja azokat is, akik mondjuk megkóstolnának egy nem édes finomságot is”

medvehagymás, murkos, szalonnás, fokhagymás, vajas-tökmagos kalács is, most ezek továbbgondolására is esély nyílik.