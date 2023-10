Olyan asszisztens is van, akire a korábbi 8–10 helyett 15 beteg jut

Miközben normális esetben egy kórházi osztályon dolgozó asszisztensre 8–10 ágy jut, azaz ennyi beteget kell ellásson, az egyre erősödő kórházi személyzethiány miatt már előfordulnak olyan esetek is, hogy egy asszisztensre 15 beteg jut. Nehezen tudják ellátni a feladataikat, nagyon sokat kell dolgozzanak és nagyon fárasztó számukra az állandó többletmunka – ismertette az egészségügyi rendszerben uralkodó állapotokat az ágazatban dolgozó érdekvédelmi szervezetének, a Sanitas szakszervezetnek a Hargita megyei területi vezetője. Nyulas Emma elmondta,

A megye kórházaiban főként asszisztensekből van hiány, kevés a betegápoló is, de minden más személyzeti kategóriában is vannak betöltetlen állások.

A legnagyobb személyzethiánnyal a csíkszeredai kórház küzd, ott 300-as nagyságrendű a betöltetlen állások száma, a gyergyószentmiklósi kórházban mintegy 100, a székelyudvarhelyi, illetve maroshévízi kórházban 50–50, a gyergyótölgyesi kórházban pedig nagyjából 20 betöltetlen állás van. Hasonló a helyzet a megyei szociális ellátórendszerben is, ott mintegy 100 betöltetlen állás van.

azaz a sebészeti osztályokon, onkológiai részlegeken, de az ortopédián is, noha ott az év legnehezebb periódusa, vagyis a csonttörések, rándulások és ficamok megszaporodásával járó téli időszak még el se kezdődött – mondta Nyulas Emma.

Egyvégtében dolgoznak, hétvégén is, a kiégés nagyon hamar megjelenik. Ahhoz, hogy minőségi, az elvárásoknak megfelelő munkát tudjanak végezni, elegendő szakemberre van szükség. Sok osztályon nagyon nagy hiány van asszisztensekből

Alkalmazásokra csak a fejlesztési minisztérium adhat engedélyt, ezt a megye minden kórháza kérelmezte is, a szaktárca nemrég újabb adatokat kért az egészségügyi intézményektől, a kérésekre azonban egyelőre még választ sem kaptak a kórházak. A megüresedett egészségügyi állások mielőbbi felszabadítását a Sanitas szakszervezet vezetői is kérték a közelmúltban, a kormány képviselőivel folytatott megbeszélésen, azt a választ kapták, hogy

– közölte Nyulas Emma. Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy a befagyasztott állások azonnali feloldása esetén is csak majdnem két hónap múlva vizsgázhatnának az állások betöltésére az első jelentkezők, ugyanis a versenyvizsgák előkészítése, kiírása és lebonyolítása hosszadalmas folyamat, így még kedvező döntés esetén is elhúzódik majd a probléma rendeződése.