Öltözőkkel bővült a székelyudvarhelyi műjégpálya

Öltözőkkel tették komfortosabbá a műjégpályát • Fotó: Beliczay László

az építkezési folyamat végéhez közeledve nemrég három nagyméretű konténerrel is támogatta a projektet az SZJA, amelyekben hat öltöző és vizesblokkok is vannak.

„Minden, ami a hokit erősíti, az a közösséget is erősíti” – szögezte le Pálfi Kinga alpolgármester, aki szerint a sportág a gyerekek szociális és kulturális érzékenységét is fejleszti, ez egészségük mellett. Éppen ezért arra bíztatott mindenkit, hogy használják ki a műjégpálya nyújtotta lehetőségeket.

Ennek mára már látszik is az eredménye. Ő is köszönetet mondott a magyar kormánynak az öltözőkért, hiszen azok elengedhetetlen részei a műjégpályának, ahol többezer gyerek tanult meg korcsolyázni, illetve többszázan aktívan jégkorongoznak.

Nagy Attila, az SZJA igazgatója rámutatott, nagy vállalás volt a városvezetés részéről, hogy megépítették a jégpályát, ahol most már országos bajnoki jégkorong mérkőzéseket is lehet szervezni. Közölte, az elmúlt években ők is nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy újraélesszék a helyi szinten több évtizedes múlttal rendelkező sportágat.

Mester Zoltán, a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub igazgatója hangsúlyozta, ők is igyekeznek hozzájárulni a kisebb fejlesztésekhez, hiszen azon dolgoznak, hogy a létesítményt feltöltsék élettel. Rámutatott, noha nehéz volt az elmúlt két év, a jégpályát így is sikerült a fiatalok gyülekezőhelyévé változtatni. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy ez még jobban érződni fog a járványhelyzet enyhülése után. Arra is kitért, hogy a jövőben a környező településeken élőket is szeretnék bevonni a jégkoronggal és a korisulival kapcsolatos programjaikba. Ebben nagy segítségükre lesz a pénteken átadott fejlesztés.

Pálfi Kinga emlékeztetett, szombaton és vasárnap reggel negyed tíztől kezdődően U16-os román bajnokság lesz folyamatban a jégpályán. Mindemellett az U14-es THL Cup is zajlik itt péntektől kezdődően.