Oktatás járványidőben: a szülőknek is lehet beleszólásuk

Az iskolák vezetőségi tanácsa dönthetett arról, milyen oktatásügyi intézkedésekkel kezdik meg a tanévet úgy, hogy közben a járványügyi kötelezettségeket is betarthassák. A Magyar Szülők Szövetségének elnökével, Csíky Csengelével beszélgettünk arról, hogyan élhetnek a szülők jogaikkal ahhoz, hogy oktatásügyi változásokat érjenek el gyerekeik érdekében.

A diákoknak egy sor járványügyi intézkedést is be kell tartaniuk az iskolában • Fotó: Veres Nándor

Az ország néhány tanintézménye úgy döntött, hogy rövidebb időtartamú tanórákat vezet be, így a diákoknak rövidebb időt kell maszkban, iskolapadban tölteniük.

A legtöbb iskolában azonban nem lettek rövidebbek az órák, csak a szünetek gyakorisága és hossza csappant meg.

A vonatkozó javaslat kitért arra is, hogy az órák időtartamát csökkentsék, amennyiben nem lesznek rövidebbek, akkor negyedórás szüneteket iktassanak be, hogy tudjanak megpihenni a gyerekek is. Ez nem rendelkezés formájában jelent meg, hanem csak ajánlatként, így az intézmények maguk dönthettek arról, alkalmazzák-e vagy sem.

Abszolút szabad kezet kaptak ebben a tanintézmények, hogy ki hogyan oldja meg. Ebből az lett, hogy órák hosszát ülnek benn a gyerekek az iskolapadban szünet nélkül.

„Azokat a bizonyos negyedórás pihenőket, amelyeket a minisztérium javaslatként küldött, nem tartja be a legtöbb tanintézmény. Sok iskola másfél óránként öt percet ad, és akkor az alatt az öt perc alatt a diákok kimennek a mosdóba libasorban. Ezért van az, hogy a szülőknél joggal veri ki a biztosítékot, hogy a gyerek hét-nyolc órát bent ül a tanintézményben, és közben nincs szünete,

a pedagógusok megpróbálják a lemaradást is behozni, és az új anyaggal is foglalkozni.

A gyerekek naponta 8–12 órát tanulnak, ebből bent vannak a tanintézményben hét órát, minimális mozgási lehetőséggel, de folyamatosan követik egymást a tanórák, utána hazajönnek, és sokszor még online platformon is van tanóra” – világított rá szülőként és a Magyar Szülők Szövetségének elnökeként is Csíky Csengele a szülők aggályaira. Úgy véli, ez így nem lesz működőképes, és szerinte az órák időtartamának csökkentése mielőbbi cselekvést igénylő, kijavítandó gondot jelent a tanügyben.

Tömbösítve, negyedórás pihenőkkel

Az órák hosszának megtartása ott működik jól, ahol alkalmazzák az interdiszciplinaritást és tömbösítve tartják az órákat – tette hozzá Csíky Csengele. „Van heti négy román óra, hétfőn tartanak kettőt tömbösítve, és csütörtökön is kettőt egyben, és két óra között egy negyedórás pihenőszünet van. Ezek most valóban tudnak működni, megvan rá a lehetőség. Ott, ahol a hibrid oktatást alkalmazzák, mert sok a gyerek, nem felel meg az infrastruktúra az elvárásoknak, úgy oldották meg, hogy két óra fizikai és két óra online jelenlét.

A profizmus teljes hiányát jelenti a klasszikus, hagyományos oktatásunkat belegyömöszölni ebbe a mostani helyzetbe”–

véli a szövetség vezetője.

A szülők beleegyezésével és közreműködésével

Amikor az órarendet összeállítja a tanintézmény, akkor azt jóvá kell hagynia az iskola vezetőségi tanácsának, ennek tagja az iskolai szülőbizottság elnöke is, ha ő nem írja alá, akkor az nem érvényes.

HIRDETÉS

Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke arra kéri a szülőket, hogy használják jogaikat, hiszen nem az a megoldás, hogy a közösségi oldalakon elégedetlenkedünk, hanem az, hogy a jogainkat és lehetőségeinket használjuk, ennek pedig ez a módja. „Az osztályok és az iskola szülőbizottságának elnöke össze kell üljön, közösen meg kell beszéljék, hogy mit szeretnének és mit nem, és amikor a vezetőtanács gyűlésezik, akkor be kell mutatni a szülők javaslatát” – javasolta Csíky Csengele.