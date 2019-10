Okostévékkel is felszerelik az iskolát, de az oktatás szintjének fejlesztését is elvárják

Megújulnak a gyergyóremetei iskolák, minden olyan műszaki eszközzel ellátják a tantermeket, amiket a pedagógusok kértek. Kérdés, hogy az 5,8 millió lejes beruházásnak milyen hozadéka lesz a tanulók javára. A polgármester elvárása az lenne, hogy az oktatás is változzon, és ne csak kétkezi munkások váljanak a gyergyóremetei gyermekekből.

Iskolakezdés Gyergyóremetén. 2021 őszén már teljesen megújult épületekben történik mindez • Fotó: gyergyoremete.ro

Gyergyóremetének olyan iskolái lesznek, amilyenek bármelyik nagyváros igényeinek is megfelelnének.

A beruházás az intézmények műszaki felszereltségéről is gondoskodik. Okostévék, számítógépek és egyéb eszközök kerülnek a tantermekbe, színes nyomtatókat vásárolnak és egyebek mellett wifi-lefedettséget is biztosítanak a tanintézetekben – így a tervek szerint

A munkálatok során az alapoktól a tetőkig megújulnak az épületek, korszerűsítik a tantermeket és egyéb helyiségeket, szigetelési munkálatok végeznek, és kicserélik a különböző vezetékeket is.

A központi főépületet is felújítják a most kezdődő beruházás során • Fotó: gyergyoremete.ro

A polgármester öröme mégsem felhőtlen. Laczkó Albert Elemér elmondta: ilyen nehéz szívvel még sosem írt alá szerződést, hiszen nem biztos abban, hogy a fejlesztés és a befektetett nagy összegek meghozzák azt az eredményt, ami az oktatás alapvető célja.

Lesznek okostévék az iskolákban, de lesz-e ugyanilyen szintű, modern oktatás?

– tette fel a kérdést. Jelenleg Hargita megye az országos átlag alatt teljesít a különböző vizsgákon, felméréseken, és Gyergyóremete iskolája még ezt a szintet se éri el. A polgármester elvárása az lenne, hogy ha már ilyen nagyarányú fejlesztésekben részesül a Fráter György Iskola, akkor az intézmény is legyen partner a minőségjavításban, az ott dolgozók is ismerjék fel: nekik is változtatniuk kell, és

nem nyugodhatnak bele abba, hogy évről-évre mindig rossz eredmények születnek a vizsgákon.

A beruházásoknak csak akkor van értelme, ha a remetei gyermekek olyan tudást kapnak, amellyel sikeresen szerepelnek majd a vizsgákon, hogy ne csak kétkezi munkásokat neveljen a község – szögezte le a polgármester.