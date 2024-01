Okos buszmegálló és kültéri fitneszpark is épül Vargyason

A finanszírozási szerződést még 2023 februárjában írták alá Bukarestben, most eljött az ideje a kiegészítő iratcsomagok véglegesítésének is, így január 17-én zöld utat nyert a vargyasi önkormányzat öt projekt kivitelezésére – jelentette be közösségi oldalán Imets Lajos, a község polgármestere. Megkeresésünkre az elöljáró kifejtette, hogy