Okleveles népművészek lesznek, akik elvégzik az akkreditált tanfolyamot

Huszonnégy új fertőzött, egy új haláleset Hargita megyében

Továbbra is napi húsz fölött van az új koronavírussal fertőzött fertőződött személyek száma Hargita megyében, egy további haláleset is történt az elmúlt 24 órában. Egy újabb koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet is regisztráltak.