Odapirítanak a húsoknak – újabb receptek a Főnix Konyhától a kinti sütés szerelmeseinek

A grillezés nemcsak az ételek szabadtéri sütéséről szól, hanem egy igazi élmény is – vallja Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Ezúttal hurkapálcára tűzött húsokkal, egy igazi sertéssteakkel, valamint fetasajttal töltött csirkemellel borzolja az ízlelőbimbókat. Minden ételkülönlegesség esetében arra törekszik, hogy maximálisan kihasználja a grillsütő nyújtotta lehetőségeket. Az is kap tanácsot, aki otthoni sütőjében készítene steaket.

Sonka a hurkapálcán

A saslik vagy a nyárson sütött finomság egyszerűen és gyorsan elkészíthető, és nem is kell hozzá sok alapanyag – fejtette ki lapunknak Bándi Sándor Domokos. Húsokat – például sertésbélszínt, szalonnát, császárszalonnát, de akár halat is –, zöldségeket vagy ezek kombinációját is felhúzhatjuk a nyársra, amit meggrillezve igazán különleges ízhatást érhetünk el. A szakács ezúttal sonkát vágott apróra, majd a kis darabokat feltűzte a nyársra. Azt javasolja, hogy

semmiképp se dolgozzunk nyers csülökkel, hanem az legyen enyhén füstölt vagy előrepácolt, esetleg főtt hús.

Mellé érdemes valamilyen érdekes szószt készíteni, amely ugyancsak az ízlelőbimbóknak imponál. Egy edénybe vajat teszünk, amelyre paradicsompasztát öntünk, majd főzés közben kevergetve kakukkfűvel, esetleg petrezselyemmel és fokhagymával ízesítsük. Fontos, hogy addig főzzük, amíg eltűnik a paradicsompaszta savassága. Ezt később az emésztőrendszerünk is megköszöni. A szószba ugyanakkor lehet még szója- vagy Worcester-öntetet is tenni, hiszen ezt is könnyedén be lehet szerezni az üzletekből. Az említett öntetek adagolásakor ugyanakkor vigyázzunk a mennyiségre, hiszen ezek eleve sósak, ráadásul ízük is karakteres.