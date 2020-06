Nyugalom a Víkendtelepen, fesztiválhangulat a Somostetőn

• Fotó: Haáz Vince

A napon 27 Celsius-fokot mutattak hétfő délben a hőmérők Marosvásárhelyen, ami alkalmat adott arra, hogy a napot minél többen a szabadban töltsék. Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.

Egyelőre csak egy medence volt tele, azt is csak most töltötték fel, előreláthatóan pedig az elkövetkező napokban megtörténik a többi medence feltöltése is. A városháza sajtószóvivője korábban azt nyilatkozta, hogy csak akkor kell majd jegyet váltani, amikor a medencék tele lesznek, és vizük alkalmas lesz a fürdésre. Erre és a strandok megnyitásáról szóló hivatalos engedélyre előreláthatóan június 15. után kerül sor.