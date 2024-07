Nyomot hagy a városban: Gocz Elvira 100 ezer euróval támogatja a kovásznai wellnessközpont építését

Kovászna város díszpolgára, a világot megjárt Gocz Elvira már eddig is támogatta szülővárosát kisebb-nagyobb adományokkal. Legutóbb, múlt héten 100 ezer euróval járult hozzá az új wellnessközpont építési munkálataihoz. Ennek fejében az ő nevét fogja viselni az új szabadidős létesítmény egyik terme.

hírességek, államférfiak, sztárok betegápolójaként is szolgált.

a központi borvízforrás tetőszerkezetének költségeit teljes egészében ő állta, a tavalyi felújítási munkálatokhoz is hozzájárult 1000 euróval.

Mint Gyerő József polgármester elmondta, a most 85 éves Gocz Elvira két hete jelezte szándékát, hogy

az épülő wellness-központot is támogatná 100 ezer euróval, mert az a helyi értékeket hasznosítja és népszerűsíti.

Így az idős hölgy a következő tanácsülésen előterjesztette szándékát, megindokolván, miért is látja értelmét ennek a nemes cselekedetnek. Nem elvárás volt részéről, csak egy kérdés: lehetséges-e, hogy egy terem az ő nevét viselje majd az új létesítményben? Ennek nem lévén akadálya, két nap múlva közjegyző előtt is írásba foglalták az adományozást, és

azóta már a pénz – a 100 ezer eurónak megfelelő lej – meg is érkezett az önkormányzat számlájára.

Bár többször megbicsaklott, az Országos Befektetési Társaság (CNI) finanszírozásával épülő wellness-központ építése most jó ütemben halad. Az ukrajnai háború, az áremelések és sok más akadály késleltette a munkálatokat,

A három tömb közül az alsó kettő elkészült, a harmadikat most alapozzák, majd a tetőszerkezet ráépítése és az épületgépészeti berendezések beszerelése következik.

A tervek szerint ennek év végéig készen kell lennie.

Párhuzamosan folyik a szükséges infrastruktúra biztosítása az önkormányzat által: a földgázvezeték kiépítése és a villanyáram biztosítása. Még egy transzformátorházat is be kell szereznie a városnak, valamint egy víznyomásemelő-állomást és egy medencét is építenie kell az objektum alá, mert a vízvezetékrendszerből nem biztosítható a szükséges víznyomás.