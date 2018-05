Nyolcszáz zarándokot hoz a Boldogasszony Zarándokvonat

Több, mint nyolcszáz zarándokot hozva, idén is befut a gyergyószentmiklósi állomásra a magyarországi Misszió Tours által szervezett Boldogasszony Zarándokvonat. Ahogy a korábbi hat alkalommal, most is ünnepélyes fogadtatásban részesülnek utasai.

Idén módosul a zarándokvonat programja. Több csíksomlyói élményre lesz lehetőség. Archív • Fotó: Iochom Zsolt

A vonat érkezése Gyergyószentmiklósra csütörtökön 20 óra 52 perckor várható, amennyiben sikerül tartania a tervezett menetrendet. A zarándoklat lelki vezetői Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, Felföldi László helynök-plébános, Burbela Gergely verbita tartományfőnök és Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetes lesznek.A gyergyószentmiklósi vasútállomáson történő fogadáson a zarándokokat köszöntik a város világi és katolikus egyházi elöljárói, de természetesen, a megszokott módon, várják a város és a környék lakóit is az eseményre.

Idén az ünnepség más lesz a korábban megszokotthoz képest, ugyanis ezúttal a vonat nem itt éjszakázik, hanem továbbmegy, Marosfőn, Csíkszentdomokoson és Csíkszeredában is megáll, és ezekben a helységekben is szállnak le zarándokok. A Boldogasszony Zarándokvonat gyergyószentmiklósi állomásozása 12 percig tart a tervezett program szerint.

A gyergyói szálláshelyek 80 százalékát foglalják el

Bár idén az említett másik három helységbe is visz utasokat a zarándokok szerelvénye, és ez azt jelenti, hogy Gyergyószékre a korábbinál valamivel kevesebb vendég jön, így is

a Boldogasszony Zarándokvonattal érkezők töltik meg a Gyergyói-medence szálláshelyeinek 80 százalékát

– közölte Tatár Attila, a Gyergyószentmiklósi Turisztikai Iroda munkatársa, a vonatos zarándoklat helyi koordinátora. A szálláshelyekre buszok viszik a vendégeket a vasútállomásról.

A vonat pénteken reggel visszajön Csíkszeredából Gyergyószentmiklósra, és a zarándokokat már aznap Csíkszeredába szállítja, hogy meglátogathassák Csíksomlyót.

Erre már a korábbi években is komoly igény mutatkozott, hiszen a szombati búcsú alkalmával a kötött program és a nagy tömeg miatt nem volt lehetőségük alaposan bejárni, megismerni a nyerget, és imádkozni a kegytemplomban. Másnap pedig természetesen a búcsú szerepel a zarándokok programjában.

Pünkösdi mise a városközpontban

Immár hagyománya van annak is, hogy pünkösdvasárnapon Gyergyószentmiklós főterén szabadtéri szentmise zajlik a zarándokok és a gyergyóiak részvételével. Május 20-án,

vasárnap reggel 8-kor kezdődik a mise, melynek főcelebránsa Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke lesz. Ezt követően indulnak a vendégek a vonatra. Nem marad el az ünnepélyes búcsúztatás sem, amire szintén várják a gyergyóiakat. A zarándokvonat 10.50-kor indul a gyergyószentmiklósi állomásról.

Maroshévízen is várják a vonatot

A Boldogasszony Zarándokvonat csütörtökön este Maroshévízen is megáll, itt is ünnepélyes fogadtatást szervez a helyi magyarság, imát mond Varga Lajos segédpüspök. Az érkezés időpontja a tervek szerint 20 óra 9 perc lesz. Másnap, pénteken érkezik a másik, Gyergyószéken is áthaladó zarándokvonat, a Csíksomlyó Expressz gyergyószentmiklósi fogadására menetrend szerint 19:59-kor kerül sor.